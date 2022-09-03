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Söz dizisinin Bahar'ı Aybüke Pusat derin göğüs dekolteli pozuyla tozu dumana kattı!

03.09.2022 17:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Söz, Her Yerde Sen, Şahin Tepesi gibi yapımlarla seyirci karşısına çıkan Aybüke Pusat, bu yaz tatil pozlarıyla sıkça konuşuldu. Güzelliği ve düzgün fiziğiyle dikkatleri üzerine çeken Pusat, bu defa dekolteli pozuyla konuşuldu.

Söz dizisinin Bahar'ı Aybüke Pusat derin göğüs dekolteli pozuyla tozu dumana kattı!

2014 Miss Turkey üçüncüsü Aybüke Pusat, yıllar içerisinde yer aldığı projeler sayesinde ekranların tanınan yüzlerinden biri oldu. Oyunculuğu ve güzelliğiyle ön planda olan Pusat, son pozuyla gündemde yer aldı.

TOZU DUMANA KATTI

Aybüke Pusat derin göğüs dekolteli pozuyla olay oldu.

Söz dizisinin Bahar'ı Aybüke Pusat derin göğüs dekolteli pozuyla tozu dumana kattı!

O anları sosyal medya hesabının hikaye kısmından paylaştı.

Söz dizisinin Bahar'ı Aybüke Pusat derin göğüs dekolteli pozuyla tozu dumana kattı!

27 yaşındaki Aybüke Pusat ilk olarak Medcezir dizisinde Elif rolüyle tanındı.

Söz dizisinin Bahar'ı Aybüke Pusat derin göğüs dekolteli pozuyla tozu dumana kattı!

Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Bale Bölümünün ardından Anadolu Üniversitesi İşletme Bölümünü tamamladı.

Söz dizisinin Bahar'ı Aybüke Pusat derin göğüs dekolteli pozuyla tozu dumana kattı!

Söz dizisinin Bahar'ı Aybüke Pusat derin göğüs dekolteli pozuyla tozu dumana kattı!

Söz dizisinin Bahar'ı Aybüke Pusat derin göğüs dekolteli pozuyla tozu dumana kattı!

Söz dizisinin Bahar'ı Aybüke Pusat derin göğüs dekolteli pozuyla tozu dumana kattı!

Söz dizisinin Bahar'ı Aybüke Pusat derin göğüs dekolteli pozuyla tozu dumana kattı!

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