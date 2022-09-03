Söz dizisinin Bahar'ı Aybüke Pusat derin göğüs dekolteli pozuyla tozu dumana kattı!

2014 Miss Turkey üçüncüsü Aybüke Pusat, yıllar içerisinde yer aldığı projeler sayesinde ekranların tanınan yüzlerinden biri oldu. Oyunculuğu ve güzelliğiyle ön planda olan Pusat, son pozuyla gündemde yer aldı.

TOZU DUMANA KATTI

Aybüke Pusat derin göğüs dekolteli pozuyla olay oldu.

O anları sosyal medya hesabının hikaye kısmından paylaştı.

27 yaşındaki Aybüke Pusat ilk olarak Medcezir dizisinde Elif rolüyle tanındı.

Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Bale Bölümünün ardından Anadolu Üniversitesi İşletme Bölümünü tamamladı.





