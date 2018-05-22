Söz'ün Tahir'i Emre Dinler diziden ayrılıyor mu?

Yapımını TIMS&B Yapım'ın üstlendiği, yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar’ın gerçekleştirdiği ‘Söz’ün dün geceki bölümünde Tim, Asmalar operasyonunu başarı ile tamamlayarak Ataşe’yi ele geçirdi.

Operasyon sırasında Tahir ölümle burun buruna gelir, kolu moloz yığını altında kalan arkadaşlarını kurtarmak için Komutan Yavuz, Eylem, Fethi ve Aşık seferber olur.

Onu kurtarmaya gelenleri bekleyen teröristleri tek eli ile ateş ederek etkisiz hale getiren Tahir, sıkıştığı yerden kurtarılarak hastaneye ulaştırılmaya çalışır.

Durumu ağır olan Tahir’in yaşayıp yaşamayacağı sorusu ise yeni bölümde yanıt bulacak.

