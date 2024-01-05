Sözleri gündem oldu: Dilan Polat'ın astroloğu Yıldız Haritasına bakarak tahliye için tarih verdi!

Sosyal medya fenomeni Dilan Polat, kara para aklama ve vergi kaçırma suçlarından tutuklanmıştı. Yaklaşık 2 aydır cezaevinde olan Polat, 29 Aralık'ta Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılmış ve sağlık sorunlarıyla gündeme gelmişti.

Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ın avukatı Hüseyin Kaya, Aramızda Kalsın'a konuk olmuştu. Avukat Kaya, Dilan Polat'ın astroloğu Hilal Saraç'la ilgili haberleri "Sosyal medya hakim olursa, hakim astrolog olur. Türkiye'nin durumu budur!" diyerek yalanlamıştı.

Dilan Polat'ın cezaevine çağırdığı iddia edilen astroloğu Hilal Saraç 'Aramızda Kalmasın' programına konuk oldu. Saraç, avukatın bu sözlerine "Benim PR'a ihtiyacım yok" diyerek tepki gösterdi.

Saraç "28 Ekim Tutulması 25 Ocak tarihinde tekrar tetikleniyor. 14 gün öncesinden 14 gün sonrasına kadarki süreçte çok yüksek ihtimalle çıkacağını düşünüyorum, avukatı gibi" dedi.

Avukatının "iddianame verildikten sonra iki günde çıkar" sözlerinin hatırlatıldığı Hilal Saraç, "Ayın 11'inden sonra her an çıkabileceğini düşünüyorum Dilan'ın" ifadelerini kullandı.

'Hala haritasında bazı etkiler var. Bunları 'manipülasyon' diye adlandırıyoruz. Bu tarz bir şeyde maksimum nisana kadar kalabilir. Ötesi yok. Benim Dilan'ın haritasında baktığım ve gördüğüme göre Dilan tamamen suçsuz.'

Hilal Saraç, hakkında ortaya atılan "Engin Polat'ın ailesinden tepki gördü" iddiaları hakkında da konuştu. Bunlara "Aileden veto yemedim. Böyle bir şey yok. Hüseyin Bey'in ona gücü yetmez" diyerek açıklık getirdi.

"Hiç ücret almadım. Ben çok sevdiğim arkadaşlarımdan ücret almam. İlk danışmanlıktan sonra verirsiniz. Sonra samimiyet kurarsak para almam" diyen Saraç aynı zamanda Dilan Polat'ı, ablası Sıla'nın gözaltına alınmadan önce uyardığını açıkladı.

Hilal Saraç'ın 15 Şubat'tan önce Dilan Polat'ın çıkacağını söylemesinden sonra Ali Eyüpoğlu söze girerek "Dediğiniz tarihe kadar çıkmazlarsa, yayına gelip özür diler misiniz?" diye sordu.







