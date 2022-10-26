'Spekülatif bir merak sorusu' deyip paylaştı! Uzman isimden çok konuşulacak sözler

Balıkesir'de meydana gelen deprem bölgede tedirginlik yaratmıştı. AFAD'dan aktarılan bilgiye göre merkez üssü Balıkesir'in Bigadiç ilçesi olan ve büyüklüğü 4.2 olarak bildirilen deprem saat 13:27'de meydana gelmişti.

'GÜNEŞ TUTULMASIYLA BAĞLANTILI' İDDİALARI

Dün dünyanın dikkatle izlediği parçalı güneş tutulmasıyla ilgili ortaya atılan iddialar gündem olmuştu. 17 Ağustos 1999'da meydana gelen büyük Marmara depremi 11 Ağustos’ta tam Güneş tutulmasından 6 gün sonra yaşanmıştı. Bunun üzerine dünkü güneş tutulmasının da depremi tetikleyebileceği yönünde söylemler ileri sürülmüştü.

Konuyla ilgili İTÜ Maden Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü’nden Prof. Dr. Cenk Yaltırak ise iki konunun birbirleri ile ilişkisi olmadığını vurgulamış ve "Son 500 yılda, 24 Güneş tutulması yaşanırken hiçbir tutulma anında deprem yaşanmadı. 11 Ağustos 1999’daki tutulmadan 6 gün sonra Kocaeli depreminin oluşması üzerinden felaket yorumu yapanlar diğer 23 tutulma sonrası neden deprem olmadığı konusunda bir açıklama yapamıyorlar." ifadelerini kullanmıştı.

NACİ GÖRÜR'DEN DE PAYLAŞIM GELDİ

Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Balıkesir'de meydana gelen depremle ilgili çok konuşulacak ifadeler kullandı.

Görür, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Tilkicik-Kepsüt/Balıkesir’de 4,2 deprem oldu; D-B uzanımlı Balıkesir-Kepsüt fayının güneyinde ve Akhisar-Bigadiç arasında uzanan KD-GB uzanımlı fayların uzantısı üzerinde. Hangi fay aktif bilmiyorum. Spekülatif bir merak sorusu: Bu depremi güneş tutulması tetiklemiş olabilir mi?"

Tilkicik-Kepsüt/Balıkesir’de 4,2 deprem oldu; D-B uzanımlı Balıkesir-Kepsüt fayının güneyinde ve Akhisar-Bigadiç arasında uzanan KD-GB uzanımlı fayların uzantısı üzerinde. Hangi fay aktif bilmiyorum. Spekülatif bir merak sorusu: Bu depremi güneş tutulması tetiklemiş olabilir mi? pic.twitter.com/sOIukjElde — Prof. Dr. Naci Görür (@nacigorur) October 26, 2022



