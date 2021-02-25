Spider-Man 3 filminin adı nihayet belli oldu

Tom Holland’ın bir kez daha Örümcek Adam kostümünü giyeceği Spider-Man 3 filminin tam adı belli oldu. Filmin ve serinin yıldızları Tom Holland, Zendaya ve Jacob Batalon, çarşamba günü yayınlanan eğlenceli bir bir videoda filmin resmi adının Spider-Man: No Way Home olarak belirlendiğini açıkladı.

HAYRANLARI TROLLEMİŞLERDİ

Açıklama, Holland ve yardımcı yıldızlarının salı gecesi, Spider-Man: Phone Home, Spider-Man: Home Slice ve Spider-Man-Homewrecker gibi film için kendi sahte başlıklarıyla internette bir hareket yapmalarından kısa bir süre sonra gelmiş oldu.

Spider-Man: No Way Home'da ayrıca, Benedict Cumberbatch, Marvel'ın orijinal karakteri Doktor Strange olarak yer alıyor ve farklı nesilleri de birleştireceği için çoklu evreni araştırdığı söyleniyor.

Sony ve Marvel Studios, 17 Aralık 2021 için bir sonraki Spider-Man filmi vizyon tarihini çok önceden belirledi.

