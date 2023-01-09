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  4. Spor salonuna gitmek için arabasına yürüdü! Sonrası korkunç... 7 kurşun isabet etti

Spor salonuna gitmek için arabasına yürüdü! Sonrası korkunç... 7 kurşun isabet etti

09.01.2023 20:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Korkunç olay Kocaeli’nin İzmit ilçesinde yaşandı. 31 yaşındaki Hürrem Doğan, evinden çıkıp spor salonuna gitmek üzere arabasına doğru yürüdüğü sırada 7 kurşunla vuruldu. Doğan, kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Spor salonuna gitmek için arabasına yürüdü! Sonrası korkunç... 7 kurşun isabet etti

Olay, İzmit ilçesi Ayazma Mahallesi 17 Ağustos Bulvarı üzerinde bulunan kalıcı konutların açık otoparkında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hürrem Doğan (31) evden çıkıp spor salonuna gitmek için arabasına doğru yürüdüğü esnada silahlı saldırıya uğradı. Henüz kimliği belirlenemeyen silahlı saldırgan olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Sesleri duyan ve birinin kaçtığını gören site sakinleri, Hürrem Doğan’ı da kanlar içinde yatarken gördü. Durum 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirildi. Adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerince Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede kurtarılamayan Hürrem Doğan hayatını kaybetti.

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OLAY YERİNDE 15 KOVAN BULUNDU

Polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemede 15 kovan bulunduğu ve 7’sinin araca isabet ettiği belirtildi. Hürrem Doğan’ın Kocaeli Üniversitesi Hastanesi’nde radyoloji teknisyeni olarak çalıştığı, saldırganın ise birkaç saattir olay yerinde keşif yaptığı öğrenildi. Polis, olayı gerçekleştiren şahsı yakalamak için çalışmalara başlarken olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (İHA)

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cinayet Kocaeli

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