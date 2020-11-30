Sputnik V aşısının testlerine katılan gönüllülerin hiçbiri hastalanmadı

Stopcoronavirus.rf sitesinde konuşan Tarasov, Sputnik V aşısının yazın Seçenek Üniversitesi’nde yapılan ilk aşama testlerine katılan gönüllülerin hiçbirinin Kovid-19’a yakalanmadığını söyledi.

Tarasov, “Testlerin gerçekleştirilmesinin üzerinden 6 ay geçti. Gönüllülerle görüşüyoruz, düzenli olarak durumları takip ediliyor, hiçbiri hastalanmadı” dedi.

Tarasov, testlere katılan 38 kişinin tamamının aktif bir sosyal hayat sürdüğünü, çalıştığını ifade etti.

İlk dozun vurulmasından sonra, henüz bağışıklık oluşmadan evvel sadece yaklaşık 20 kişinin hastalandığını belirten Tarasov, “Bu kişilerin aşılandıktan sonra Kovid olduklarını söylemek doğru değil. Aşılandıysanız ve birinci ile ikinci doz arasında hastalandıysanız, bu aşının henüz bağışıklık yanıtı geliştirmemiş olmasından kaynaklı” dedi.

Tarasov, aşılama sonrasındaki 42. günde bağışıklık geliştiğini ifade etti.

Gamaley Epidemiyoloji ve Mikrobiyoloji Enstitüsü’nün geliştirdiği aşının klinik testlerine 18 Haziran'da başlanmıştı.

VAKALARDA BÜYÜK ARTIŞ

Rusya’da son 24 saatte 26 bin 338 yeni koronavirüs vakası tespit edildi. Şimdiye kadar tespit edilen vaka sayısı 2 milyon 295 bin 654’e çıktı.