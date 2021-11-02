Squid Game'e rakip geliyor! Yeni Güney Kore dizisi ‘My Name’ hızlı başladı

Squid Game dizisi her zaman yakın takipçisi olan You’nun üçüncü sezonuyla birlikte en çok izlenenler dizisinde ikinci sıraya yerleşti. Hikaye olarak Squid Game'in kanlı ve rekabetçi dünyasından oldukça farklı olan sekiz bölümlük dizi, Netflix izleyicilerinin ilgisini çekmeyi başardı. Bol gerilim ve heyecan içeren yeni dizinin konusu da merak edildi.

MY NAME DİZİSİ HAKKINDA

Babasının öldürülmesinin ardından intikam hırsıyla yanıp tutuşan bir kadın, güçlü bir mafya patronuna güvenir ve onun yönlendirmesiyle polis teşkilatına girer.

Kim Jin- min'in yönetmen koltuğunda oturduğu dizide intikam peşinde koşan genç kızı Han So-hee canlandırıyor. Dizide ayrıca Park Hee-soon ve Ahn Bo-hyun gibi isimler rol alıyor .



