Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber
  4. Stadyumun tepesine çıkıp öyle bir şey yaptı ki!

Stadyumun tepesine çıkıp öyle bir şey yaptı ki!

19.07.2022 10:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Avustralya'da bir adam, Sidney'deki bir spor stadyumunun tepesinden idrarını yaparken görüntülendi. Sosyal medyada paylaşılan ve kısa sürede viral görüntüler, adamın 16 Temmuz Cumartesi gecesi bir maç esnasında Sydney Cricket Ground'un çatısında pervasızca hareket ettiği anları gösterdi. Olayın ardından yakalanan şahıs, kamusal alanda saldırgan bir şekilde davranmak ve izinsiz bir şekilde planlanmış arazilerdeki binalara tırmanmakla suçlandı.

Stadyumun tepesine çıkıp öyle bir şey yaptı ki!

Bir Rugby maçının gerçekleştiği esnada Bill O'Reilly Standının tepesinde otururken, maçın ikinci yarısında büyük ekrana dönük pozisyonunda idrarını yaparken kameralara yakalanan 31 yaşındaki bir adam, olayın ardından tutuklandı.

Otobüste dehşet saçtılar! O orta yerde idrarını yaparken arkadaşları kapıları tekmelediOtobüste dehşet saçtılar! O orta yerde idrarını yaparken arkadaşları kapıları tekmeledi

İKİ FARKLI SUÇLAMA

stadyum

Surry Hills Polis Karakoluna götürüldüğü ve iki farklı suçlamayla karşı karşıya olduğu bildirilen şahsın, 16 Temmuz Cumartesi akşamı saat 21.20 civarında Moore Park'taki bir spor stadyumunda, iddiaya göre stadyum içindeki bir skorbordun tepesine ve bir seyirci tribününün çatısına tırmandığı söylendi.

Aldıkları ihbarın ardından Surry Hills Polis Bölge Komutanlığı ve Polis Kurtarma'ya bağlı memurlar olay yerine ulaştılar ve kısa bir süre içinde adamı güvenli bir şekilde stadyumdan çıkarıp tutukladılar.

Alışveriş merkezinin ortasında pantolonunu indirip tuvaletini yaptı! Görenler şaşkınlığını gizleyemediAlışveriş merkezinin ortasında pantolonunu indirip tuvaletini yaptı! Görenler şaşkınlığını gizleyemedi

ŞARTLI KEFALETLE SERBEST KALDI

maç

Kamusal alanda saldırgan bir şekilde davranmak ve onay almadan planlanmış arazilerdeki binalara tırmanmakla suçlanan şahsa 25 Temmuz'da gerçekleşecek mahkemeye kadar şartlı kefalet verildi.

Oğlu mağazanın teşhir klozetine büyük tuvaletini yaptı! Babası elleriyle almak zorunda kaldıOğlu mağazanın teşhir klozetine büyük tuvaletini yaptı! Babası elleriyle almak zorunda kaldı


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kocası daha fazla dayanamadı! Beşinci ikizini doğurunca...Kocası daha fazla dayanamadı! Beşinci ikizini doğurunca...
Korku filmini andıran 33 saniye! Gizemli yaratık mı hırsız mı?Korku filmini andıran 33 saniye! Gizemli yaratık mı hırsız mı?
Tam 3 gün boyunca tuvaletini yapamadı! Makatından çıkan şaşırttıTam 3 gün boyunca tuvaletini yapamadı! Makatından çıkan şaşırttı
Anahtar Kelimeler:
Avustralya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

Sosyal medyanın sınırlarını aştı! Sadece göğüs uçlarını kapattı

Sosyal medyanın sınırlarını aştı! Sadece göğüs uçlarını kapattı

İlke imza attılar! “Üçlü ilişki yaşıyoruz, iki çocuğumuz var”

İlke imza attılar! “Üçlü ilişki yaşıyoruz, iki çocuğumuz var”

Sevdiği erkek “şişmansın” diyip reddetmişti! Değişimi şaşırttı

Sevdiği erkek “şişmansın” diyip reddetmişti! Değişimi şaşırttı

Lüks jet turunun sonu kötü bitti! Cesetleri ayılara yem oldu

Lüks jet turunun sonu kötü bitti! Cesetleri ayılara yem oldu

İlginizi Çekebilir

Seks suçlarındaki artış endişelendirdi! “İki kadına bir saat...”

Seks suçlarındaki artış endişelendirdi! “İki kadına bir saat...”

'Yaşayan en seksi kadın' unvanı var! Olay iddia

'Yaşayan en seksi kadın' unvanı var! Olay iddia

Yağ derdine son! Mutfaktaki kurtarıcınız olacak!

Yağ derdine son! Mutfaktaki kurtarıcınız olacak!

Hiç erkek bulunmuyordu! Mahkumlar hamile kaldı ama...

Hiç erkek bulunmuyordu! Mahkumlar hamile kaldı ama...

Canan Karatay'dan infial yaratan açıklama! ''Hepsi bir plan!''

Canan Karatay'dan infial yaratan açıklama! ''Hepsi bir plan!''

Kahve tutkunları buraya! En lezzetli kahveleri yapmanızı sağlayacak en iyi kahve makineleri

Kahve tutkunları buraya! En lezzetli kahveleri yapmanızı sağlayacak en iyi kahve makineleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.