Stadyumun tepesine çıkıp öyle bir şey yaptı ki!

Bir Rugby maçının gerçekleştiği esnada Bill O'Reilly Standının tepesinde otururken, maçın ikinci yarısında büyük ekrana dönük pozisyonunda idrarını yaparken kameralara yakalanan 31 yaşındaki bir adam, olayın ardından tutuklandı.

İKİ FARKLI SUÇLAMA

Surry Hills Polis Karakoluna götürüldüğü ve iki farklı suçlamayla karşı karşıya olduğu bildirilen şahsın, 16 Temmuz Cumartesi akşamı saat 21.20 civarında Moore Park'taki bir spor stadyumunda, iddiaya göre stadyum içindeki bir skorbordun tepesine ve bir seyirci tribününün çatısına tırmandığı söylendi.

Aldıkları ihbarın ardından Surry Hills Polis Bölge Komutanlığı ve Polis Kurtarma'ya bağlı memurlar olay yerine ulaştılar ve kısa bir süre içinde adamı güvenli bir şekilde stadyumdan çıkarıp tutukladılar.

ŞARTLI KEFALETLE SERBEST KALDI

Kamusal alanda saldırgan bir şekilde davranmak ve onay almadan planlanmış arazilerdeki binalara tırmanmakla suçlanan şahsa 25 Temmuz'da gerçekleşecek mahkemeye kadar şartlı kefalet verildi.



