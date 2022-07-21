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  4. Star TV'nin gençlik dizisi Duy Beni'de zorbalık sahnesi dikkat çekmişti! İlgi çeken dizide bu akşam neler olacak?

Star TV'nin gençlik dizisi Duy Beni'de zorbalık sahnesi dikkat çekmişti! İlgi çeken dizide bu akşam neler olacak?

21.07.2022 15:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Star TV'de yayınlanan Duy Beni dizisinde liseli iki öğrenciye arkadaşları tarafından yapılan zorbalık sahnesi izleyicileri kızdırmış, sahneye tepki gösteren birçok izleyici, "Bu zorbalık değil, taciz" ifadelerini kullanmıştı. Kamuoyunda merak uyandıran dizinin tanıtımı merak konusu oldu.

Yapımcılığını Süreç Film’in üstlendiği, başrollerinde Berk Hakman, Ege Kökenli, Rabia Soytürk, Caner Topçu, Helin Kandemir, Burak Can, Sümeyye Aydoğan ve Durul Bazan ve Murat Daltaban’ın yer aldığı “Duy Beni” yeni bölümüyle bu akşam Star'da olacak.
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KÖTÜLERLE SAVAŞMAYA KARARLI!

Yaşadıkları zorbalık Ekim ve Bekir’i alt üst etse de Ekim tekrar ayağa kalkıp zorbalarla mücadele etmeye karalıdır. Bu sırada onlara uzanan yardım eli herkesi şaşırtır. Kanat kafaları karıştırırken öğretmen Selim’in okulda yaşananlarla alakalı şüpheleri giderek artmaktadır.

Star TV'nin gençlik dizisi Duy Beni'de tepki çeken zorbalık sahnesi! Tepkiler çığ gibiStar TV'nin gençlik dizisi Duy Beni'de tepki çeken zorbalık sahnesi! Tepkiler çığ gibi

Melisa’nın elinde tuttuğu Ekim’in görüntülerine ise sürpriz bir isim ulaşır.Bu hamle okuldaki tüm dengeleri bir kez daha alt üst edecektir.Tüm olanları izleyen Kanat’la Ekim’in arasında neler olduğunu merak eden biri daha vardır.

LEYLA'NIN ÖFKESİ DİNMİYOR!

Ekim, Gerçek Koleji’ndeki zorbalarla başa çıkmaya çalışırken bir yandan en yakın arkadaşı Leyla’yla arasını düzeltmeye çalışır. Ancak Leyla’nın öfkesi, ardından sosyal medyada yaptığı bir hamle dikkatleri tekrar kazaya çeker.

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Sırlar yavaş yavaş ortaya çıkmaya başlarken . Ekim’in okuldakileri daha yakından tanımak amacıyla gittiği partide hiç beklemedik bir olay olur. Ekim bu kez okuldaki zorbalığa kesinlikle dur diyecektir.

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