Star TV'nin gençlik dizisi Duy Beni'de zorbalık sahnesi dikkat çekmişti! İlgi çeken dizide bu akşam neler olacak?

Yapımcılığını Süreç Film’in üstlendiği, başrollerinde Berk Hakman, Ege Kökenli, Rabia Soytürk, Caner Topçu, Helin Kandemir, Burak Can, Sümeyye Aydoğan ve Durul Bazan ve Murat Daltaban’ın yer aldığı “Duy Beni” yeni bölümüyle bu akşam Star'da olacak.



KÖTÜLERLE SAVAŞMAYA KARARLI!

Yaşadıkları zorbalık Ekim ve Bekir’i alt üst etse de Ekim tekrar ayağa kalkıp zorbalarla mücadele etmeye karalıdır. Bu sırada onlara uzanan yardım eli herkesi şaşırtır. Kanat kafaları karıştırırken öğretmen Selim’in okulda yaşananlarla alakalı şüpheleri giderek artmaktadır.

Melisa’nın elinde tuttuğu Ekim’in görüntülerine ise sürpriz bir isim ulaşır.Bu hamle okuldaki tüm dengeleri bir kez daha alt üst edecektir.Tüm olanları izleyen Kanat’la Ekim’in arasında neler olduğunu merak eden biri daha vardır.

LEYLA'NIN ÖFKESİ DİNMİYOR!

Ekim, Gerçek Koleji’ndeki zorbalarla başa çıkmaya çalışırken bir yandan en yakın arkadaşı Leyla’yla arasını düzeltmeye çalışır. Ancak Leyla’nın öfkesi, ardından sosyal medyada yaptığı bir hamle dikkatleri tekrar kazaya çeker.

Sırlar yavaş yavaş ortaya çıkmaya başlarken . Ekim’in okuldakileri daha yakından tanımak amacıyla gittiği partide hiç beklemedik bir olay olur. Ekim bu kez okuldaki zorbalığa kesinlikle dur diyecektir.





