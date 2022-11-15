Star TV o dizinin fişini mi çekti? Final iddiası gündeme bomba gibi düştü! Güçlü kadroya rağmen...

Gecenin Ucunda dizisinin yeni bölüm fragmanı ve Star TV yayın akışına göre dizinin yayın günü değişti. Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu'nun başrollerini paylaştığı dizinin yeni bölümü bu akşam ekrana gelecek. Günü değişen ve reytinglerdeki düşüşü devam eden Gecenin Ucunda dizisinin final yapacağı iddiası gündemde yer alıyor. Kanalın final öncesi, çarşamba akşamı yayınlanan diziyi bir şans daha vermek için salı günü ekrana getireceği öne sürüldü.

Macide ve Kazım’ın yasak aşkını anlatan Gecenin Ucunda, Peride Celal’in aynı isimli romanından uyarlama. Dizide Macide karakterine Neslihan Atagül, Kazım karakterine ise Atagül’ün eşi ünlü isim Kadir Doğulu hayat veriyor.

Gecenin Ucunda'nın oyuncuları arasında Sarp Levendoğlu, Zuhal Olcay, Tuba Ünsal, Özge Özder, Bertan Asllani, Kaan Taşaner, Bestemsu Özdemir, Levent Özdilek, Ebru Aykaç, Şencan Güleryüz, Aysun Metiner, Gonca Yakut, Aleyna Özgeçen, Abdulkerim İlhan, Hazal Şenel, Seyda Bayram, Cem Avnayim, Tugay Bahşi, Ufuk Tevge, Kuzey Kaya, Ubeyt Ünal, Oya Ünal yer alıyor.

9 Kasım reyting sonuçlarında Gecenin Ucunda total ve ABC puan türünde ilk ona girememişti. AB puan türünde ise dokuzuncu sıraya yerleşti.



