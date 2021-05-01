Star Wars: Son Jedi filmi oyuncuları kimler? İşte Star Wars: Son Jedi konusu...

Star Wars serisinde çok sevilen filmlerden olan Star Wars: Son Jedi bu akşam Kanal D ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Daisy Ridley, John Boyega, Oscar Isaac gibi oyuncuların rol aldığı film şimdiden merak konusu oldu. Peki Star Wars: Son Jedi oyuncuları kimdir ve Star Wars: Son Jedi konusu nedir?
Mark Hamill, Luke Skywalker[
Carrie Fisher, General Leia Organa (CGI)
Adam Driver, Kylo Ren
Daisy Ridley, Rey
Gwendoline Christie, Kaptan Phasma
Andy Serkis. Snoke
Benicio del Toro DJ
Laura Dern Vice Admiral Amilyn Holdo
Frank Oz,Yoda
John Boyega, Finn
Oscar Isaac, Poe Dameron
Lupita Nyong'o. Maz Kanata
Domhnall Gleeson, General Hux
Anthony Daniels, C-3PO
Rey, efsanenin ikinci bölümünde de Finn, Poe ve Luke Skywalker ile birlikte destansı yolculuğuna devam ediyor. Star Wars: Son Jedi (Star Wars: The Last Jedi), Rian Johnson'ın yazıp yönettiği, 2017'de gösterime giren Amerikan yapımı epik uzay operası filmidir. Son Jedi, orijinal Star Wars üçlemesinin bitişinden otuz yıl sonrasında geçen Star Wars: Bölüm VII Güç Uyanıyor olaylarından hemen sonra başlamaktadır. Film, Rey ve onun sürgün Jedi Ustası Luke Skywalker keşfi hikayesine ve General Leia Organa'nın Direniş'i ve İlk Düzen arasında yaşanan savaşı konu almaktadır.
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