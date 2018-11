Starbucks, porno izleyenleri engelleyecek!

Starbucks'ın ilk olarak 2002 yılında sunduğu ücretsiz Wi-Fi hizmeti, kahve zincirinin insanların ev ve ofis dışında çalışabileceği, sosyalleşebileceği veya dinlenebileceği "üçüncü bir yer" haline gelmesinde önemli bir rol oynamıştı.

Starbucks lokasyonları, evsiz insanlar için uykuya dalmak, banyoyu kullanmak, elektronik cihazları şarj etmek ve Wi-Fi'ya erişmek için bir merkez haline geldi.

Kahve devinin ücretsiz olarak sunduğu kablosuz bağlantı hizmetinde herhangi bir filtreleme bulunmuyor. Yani müşteriler mağazanın Wi-Fi ağından istedikleri her türlü siteye erişebiliyor, ancak bu durum zamanla bazı müşteriler ve çalışanlar için rahatsızlık kaynağı haline gelmeye başladı. Hatta yakın zaman önce internet güvenliği örgütü Enough Is Enough tarafından başlatılan bir imza kampanyasına 26 bin kişi destek vermişti.

Starbucks, yıllarca süren baskıların ardından bu konuda önemli bir adım atmaya karar verdi. ABD'li şirket, mağazalarında etkin bir Wi-Fi filtreleme aracı kullanarak, hem çevrimiçi hem de çevrimdışı ortamı aileler ve çocukları için daha güvenli bir yer haline getirecek.

Şirket, 2019'dan itibaren Starbucks'ın hem ABD'deki hem de dünya çapındaki mağazalarında müşterilerin Wi-Fi hizmetini kullanarak pornografik içerikleri izlemelerinin engelleneceğini duyurdu. Kahve devi, konuya ilişkin fazla detay vermezken, şirketin söz konusu içerikleri engellemek için birden fazla filtreleme yöntemi üzerinde çalıştığı öğrenildi.