Stellantis yeni Ram Dakota kamyonet planlarını iptal etti

GM Authority'ye göre, yeni Ram Dakota'nın Jeep Gladiator'a dayandığına inanılıyordu ve bu nedenle aynı 3.6 litrelik Pentastar V6 ve sekiz ileri otomatik şanzımana sahip olacaktı.

PROJE DURDU

Dahası, arkadan ve dört tekerlekten çekişli olarak sunulması beklenen model 3.0 litrelik dizel V6 ile de gelecekti. Yükseltilmiş süspansiyon, gövde altı koruması ve çamurlu arazi lastiklerine sahip sert bir Rebel varyantı da gelecek olan varyasyonlar arasındaydı. Ancak PSA Group ile Fiat Chrysler Automobiles arasındaki birleşme sonrasında proje durduruldu. Projenin neden iptal edildiğine dair bir açıklama sunmuyor. En olası açıklama, otomotiv holdinginin, Gladyatör'ün satışından memnun olduğu ve Toyota Tacoma , Ford Ranger ve Chevrolet Colorado gibi rakiplerle rekabet etmek için başka bir orta boy pikap başlatma ihtiyacı görmediğidir. Geçen yıl, Amerika Birleşik Devletleri'nde toplam 77.452 Gladyatör satıldı ve bu, 2019 satışlarına göre yüzde 93.63'lük bir kazancı temsil ediyor.



