Steve ve Hope Dezember'ın acıklı aşk hikayesi!

Steve ve Hope Dezember, birbirlerini gördükleri anda çok etkilendiler. İlk görüşte aşk gibiydi. Daha ilk buluşmalarında birbirlerini nasıl tamamladıklarını gördüler. Steve mumlar eşliğinde ve kendi hazırladığı yemekle Hope’u büyüledi. Arkada da romantik bir parça çalıyordu. Çift 2011 yılında birbirine aşık oldu.

Ancak Hope’un ilk gece unutamadığı ve hafızasına kazınan bir şey vardı. Steve o gece şişeyi açarken elleri titredi ve şişe birden yere düştü. Normal bir titreme değildi bu. Steve’in başına daha önce benzer şeyler gelmişti. Doktora görünse de doktor bir teşhis koyamamıştı. İlk buluşmalarının dört ay sonrasında doktor sonunda bir teşhis koydu.

Henüz 28 yaşındayken Steve’e hiçbir tedavisi bulunmayan amyotrofik lateral skleroz (ALS) teşhisi koyuldu. ALS’ye neyin neden olduğu henüz kesin değil. Bilinen tek şey belirtilerinin korkutucu olduğu. Hastaların kaslarını kontrol eden sinirler sürekli tehdit altında. ALS hastaları zamanla konuşma, yürüme ve hareket etme yetilerini kaybediyorlar.