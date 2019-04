Steve ve Hope Dezember'ın acıklı aşk hikayesi!

Hope’a gerçekleri anlattı. Onunla beraber olmak zorunda olmadığını söyledi. Hope’un fikri elbette değişmedi. Her daim sevdiği adamın yanında olacaktı. Teşhisin iki ay ardından 2012 yılında çift dünyaevine girdi. Çift hayatlarının ne kadar zorlaşacağının bilincindeydi.

Teknolojik araç ve gereçler sayesinde Steve insanlarla iletişim kurabiliyordu. Hatta internette gezinebiliyordu. Terapist olan Hope eşine bakabilmek için işinden istifa etti.

Çift beraber ‘Drive’ ismini verdiği bir projeye başladı. Proje kapsamında Steve resim yapıyordu ve bunları satarak elde edilen para ile gerekli ilaçlar alınıyordu.

Nasıl resim yapabildiğini merak ediyor olabilirsiniz. Steve yedekteki tekerlekli sandalyesinin tekerleğiyle resim yapabiliyordu. Boya sürülü tekerlekle ileriye ve geriye giderek ortaya ilginç resimler çıkarıyordu. Steve hayata sıkı sıkıya tutunmaya devam etti ve ALS’ye bir tedavi bulunacağı umuduyla beklemeye başladı.

Çift geçirdikleri her saniyenin hakkını verdi. Her anı değerlendirmeye çalıştılar. ‘Hope For Steve’ isimli Facebook sayfalarından çiftin serüvenini takip edebilirsiniz. Eşi de kendi twitter hesabından hala müdalesi için destek bulmaya umut mesajları paylaşmaya devam ediyor.

Hope bir gün eşine elveda etmek zorunda kalacak. Ancak Steve’in hayat sevincinden ve yaptıklarından hepimizin ders çıkarması gerekiyor. Gerçek aşkın bütün engelleri aştığını gösteren bu hikaye hala nefes alıyorken sevdiklerinizin yanında olmayı ve onları ne kadar çok sevdiğinizi söylemeyi ihmal etmeyin diyor resmen.