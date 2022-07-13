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Stjepan Hauser çello ile Tarkan'ın 'şımarık' şarkısını yorumladı! Sosyal medya coştu

13.07.2022 15:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Paylaştığı videolarla sosyal medyada geniş bir takipçi kitlesine ulaşan 36 yaşındaki Hırvat çellist Stjepan Hauser, Instagram'dan yaptığı son paylaşımıyla gündem oldu. Dünyaca ünlü çellist Hauser, Tarkan’ın ‘Şımarık’ şarkısını yorumladı. Hauser'ın paylaşımı sosyal medyada kısa sürede beğeni ve paylaşım rekoru kırdı.

Dünyaca ünlü çellist Stjepan Hauser, Tarkan’ın ‘Şımarık’ şarkısını yorumladı.

Hauser, sosyal medya hesabından o anları "Kiss kiss" notu ile paylaştı. Video, sosyal medyada gündem olurken, kısa sürece milyonlarca izlenmeye ulaştı.

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