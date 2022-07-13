Stjepan Hauser çello ile Tarkan'ın 'şımarık' şarkısını yorumladı! Sosyal medya coştu

Paylaştığı videolarla sosyal medyada geniş bir takipçi kitlesine ulaşan 36 yaşındaki Hırvat çellist Stjepan Hauser, Instagram'dan yaptığı son paylaşımıyla gündem oldu. Dünyaca ünlü çellist Hauser, Tarkan’ın ‘Şımarık’ şarkısını yorumladı. Hauser'ın paylaşımı sosyal medyada kısa sürede beğeni ve paylaşım rekoru kırdı.
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