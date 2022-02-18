Stranger Things 4. sezon ne zaman? Duffer Kardeşler, Stranger Things’in 4. Sezonu ile ilgili ne açıkladı? Netflix Stranger Things 4. sezon yayın tarihi belli oldu mu?

Stranger Things ile ilgili beklenen açıklama geldi. Netflix, Stranger Things dizisinin merakla beklenen 4. sezon tarihine ilişkin duyuruda bulundu. Dizinin yaratıcıları Duffer Kardeşler de Stranger Things 4. sezonuna ilişkin bir süre önce açıklama yapmışlardı. Böylelikle Stranger Thing'in 4. sezonun final sezonu olup olmadığı açıklığa kavuştu. Peki Amerika Birleşik Devletleri yapımı bilimkurgu-korku dizisi Stranger Things 4. sezon ne zaman? Duffer Kardeşler, Stranger Things’in 4. Sezonu ile ilgili ne açıkladı? 2016 yazından bu yana yayınlandığı her ülkede merakla takip edilen 25 bölümlük Stranger Thing's dizisi ile ilgili detayları sizler için derledik.

STRANGER THİNGS 4. SEZON NE ZAMAN?

Stranger Things, 4. sezon ilk kısım 27 Mayıs 2022 tarihinde Netflix izleyicisi ile buluşacak. Stranger Things 2. kısım ise 1 Temmuz'da yayınlanacak.

DUFFER KARDEŞLER STRANGER THİNGS HAKKINDA NE AÇIKLADI?

Duffer Kardeşler Twitter hesaplarında Netflix'in paylaşımını retweet etti.

"Biraz zaman geçti. Dokuz senaryosu, sekiz yüzü aşkın sayfası, neredeyse iki yıllık çekim süresi, binlerce görsel efekt çekimi ve önceki sezonların neredeyse iki katı uzunluğunda bir çalışma süresi ile Stranger Things 4 şimdiye kadarki en zorlu sezondu, ama aynı zamanda en ödüllendirici olanıydı. Katılan herkes sonuçlardan inanılmaz derecede gurur duyuyor ve bunu sizinle paylaşmak için sabırsızlanıyoruz." ifadeleri yer alan paylaşımla dizinin 4. sezonunun geleceği duyuruldu.

Duffer Kardeşler bir süre önce yaptıkları açıklamada Stranger Things'in 4. sezonda final yapmayacağını fakat finali şimdiden planlandıklarını ifade etmişlerdi.

NETFLİX STRANGER THİNGS 4. SEZON YAYIN TARİHİ BELLİ OLDU MU?

Stranger Things, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle uzun bir ara vermek zorunda kalmıştı. Netflix, dizinin 4. sezon ilk kısmını 27 Mayıs'ta 2. kısmını 1 Temmuz'da yayınlayacağını duyurdu.

STRANGER THİNGS KONUSU NEDİR?

Stranger Things, ABD yapımı bilimkurgu-korku türündeki internet dizisidir.

Stranger Things, 1980'lerin başında kurgusal kırsal kasaba olan Hawkins, Indiana'da geçmektedir. Hawkins Ulusal Laboratuvarı görünüşte Amerika Birleşik Devletleri Enerji Bakanlığı için bilimsel araştırma yapmaktadır ancak gizlice paranormal ve doğaüstü alanlarda insanların üzerinde deney yapmaktadır. Yanlışlıkla, "Baş aşağı" olarak adlandırılan alternatif bir evrene açılan bir portal yaratırlar. Bunun sonucunda, Hawkins'in bu olaydan habersiz sakinleri olumsuz bir şekilde etkilenmeye başlar.

İlk sezon Kasım 1983'te Will Byers'ın Baş aşağı'ndan gelen bir yaratık tarafından kaçırıldığı tarihte başlar. Annesi Joyce ve kasabanın polis şefi Jim Hopper, Will'i aramaya başlar. Aynı zamanda, Eleven adlı psikokinetik yeteneklere sahip genç bir kız laboratuvardan kaçar ve Will'i bulmak için yaptıkları aramalarda Will'in arkadaşları Mike, Dustin ve Lucas'a yardım eder. İkinci sezon Ekim 1984'ten itibaren başlar. Will kurtarılır ancak olayların ayrıntılarını çok az kimse bilmektedir. Will'in arkadaşları ve ailesi, Will'in Baş aşağı'ndaki varlıklardan hâlâ etkilendiğini öğrendiklerinde, Baş aşağı'nın kasaba ve insanlık için daha büyük bir tehlike olduğunu fark ederler.

