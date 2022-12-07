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Strep A nedir, Türkiye'de var mı? Strep A bakterisi nasıl bulaşır? 9 çocuk hayatını kaybetti!

07.12.2022 10:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Strep A enfeksiyonu İngiltere'de yayılmaya devam ediyor. Ölü sayısı artarken, strep A bakterisinin ne olduğu ve nasıl bulaştığı merak konusu oldu. Strep A bakterisi nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı, geçen senelere oranla 5 kat yükseldi. Peki Strep A nedir, Türkiye'de var mı? Strep A bakterisi nasıl bulaşır? İşte detaylar...

Strep A nedir, Türkiye'de var mı? Strep A bakterisi nasıl bulaşır? 9 çocuk hayatını kaybetti!

Strep A bakteri araştırmaları, ölü sayısının artmasıyla hız kazandı. Birçok kişi, strep A bakterisini fark etmeden yaşamına devam edebilir. Ancak kişinin bu hastalığı hissetmemesi, diğer kişilere bulaşmasının önüne geçemez. Peki Strep A nedir, Türkiye'de var mı? Strep A bakterisi nasıl bulaşır? İşte detaylar...

STREP A NEDİR?

Strep A, boğazda ve deride görülen ve ölümcül sonuçlar doğurabilen bir bakteri olarak tanımlanıyor. Bu hastalık burun, boğaz ve akciğerlerde farklı hastalıklara da neden olabilir.

Strep A nedir, Türkiye'de var mı? Strep A bakterisi nasıl bulaşır? 9 çocuk hayatını kaybetti!

Strep A yakın temas, hapşırık ve öksürme ile bulaşır.

STREP A BELİRTİLERİ NELERDİR?

A Grubu Strep, ağırlaşmamış vakalarda antibiyotik ile tedavi edilebilir. A Grubu strep bakterileri boğaz ağrısı ve cilt enfeksiyonlarına neden olabildiği gibi daha ciddi hastalıkları da gün yüzüne çıkarabilir. Bunlardan biri de, genellikle çocukları etkileyen kızıl hastalığı olarak bilinen scarlet.

İşte strep A belirtileri:

Yutkunma esnasında boğazda ağrı
Yüksek ateş
Boyundaki lenf bezlerinin şişmesi
Deri döküntüsü
Bademcik iltihabı
Farenjit
Kızıl
İmpetigo veya erizipel gibi cilt enfeksiyonları
Selülit
Zatürre

Birçok boğaz enfeksiyonu kendi kendine iyileşir. Cilt enfeksiyonları için ise antibiyotik gerekebilir. Ayrıca Strep A, zaman zaman invazif GAS (iGAS) [bakterinin kan, derin kas veya akciğerlere girmesiyle ortaya çıkan bir hastalık] olarak bilinen çok ciddi enfeksiyonlara da yol açabilir.


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virüs Bakteri

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