Strictly the Real Full Monty’de izleyicilerin önünde çırılçıplak soyundular

İngiltere’de yayınlanan ve kanser farkındalığının artmasını sağlamak için düzenlenen Strictly the Real Full Monty adlı programda dikkat çekici anlar yaşandı.

Kadın ve erkek katılımcılar yeni yıl özel programı için önce izleyiciler önünde striptiz yaptı, sonrasında ise erkekler çırılçıplak soyundu.

Aralarında Martin Roberts, Christine McGuinness ve Duncan James gibi İngiltere’nin tanınmış isimlerinin olduğu programın bu bölümünde programa katılanların hepsi ya kanser mücadelesi veren ya da kanserle mücadele eden bir akrabasının olduğu isimlerdi.

Christine McGuinness'in annesi meme kanseriyle mücadele ederken, Coleen Nolan'ın ikiz kız kardeşleri de kanserle mücadele halinde.

Program başlamadan önce soyunma fikrinin garip geldiğini söyleyen katılımcılar, sonrasında ise kendilerini daha iyi hissettiklerini dile getirdi.



