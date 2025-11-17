Mynet Trend

Su borusu döşemek için açılan çukurda inanılmaz görüntü: Toprak küplerde insana ait kemik parçaları bulundu!

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde, su borusu döşemek için açılan çukurda bulunan toprak tüpten insana ait olduğu belirlenen kemik parçaları çıktı. Kemiklerin milattan önce 1500 yılına ait olduğu değerlendirilirken, 4 küpün daha belirlendiği bölgede kazı çalışması başlatıldı.

Denizli'nin Acıpayam ilçesine bağlı Ucarı Mahallesi'nde tarımsal sulama hattı çalışmalarını sürdüren Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü ekipleri, boru döşemek için kazı yapıldığı sırada yaklaşık 2 metre derinliğinde büyük bir toprak küpü kırdı.

Su borusu döşemek için açılan çukurda inanılmaz görüntü: Toprak küplerde insana ait kemik parçaları bulundu! 1

Küpün içerisinde bir iskelet olduğunu gören ekiplerin ihbarı üzerine bölge jandarma ekipleri tarafından güvenlik çemberine alındı.

Su borusu döşemek için açılan çukurda inanılmaz görüntü: Toprak küplerde insana ait kemik parçaları bulundu! 2

Küp ve bulunan iskelette inceleme yapan Denizli Müze Müdürlüğü görevlileri, insana ait olduğunu belirledi.

Su borusu döşemek için açılan çukurda inanılmaz görüntü: Toprak küplerde insana ait kemik parçaları bulundu! 3

Milattan önce 1500 yılına ait olduğunu değerlendiren insan kemiklerinin bulunduğu bölgede kırılan küpün haricinde 4 küpün daha olduğunun tespit edilmesi üzerine bölgede geniş çaplı kazı çalışması başlatıldı.

Su borusu döşemek için açılan çukurda inanılmaz görüntü: Toprak küplerde insana ait kemik parçaları bulundu! 4

Devam eden kazı ve incelemelerin tamamlanmasın ardından açıklama yapılacağı kaydedildi.Kaynak: İHA

