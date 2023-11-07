Su şişesini ve leğenini yanına alıp apartmanın önünde banyo yaptı! "Her cumartesi günü aynı şeyi yapıyor" diyerek ifşa etti

Singapur'da yaşayan Kang Pei Ling isimli bir kadın komşularından birinin apartmanın önünde her hafta sonu banyo yaptığını söyleyerek duruma isyan etti. Ling Facebook'ta yaptığı paylaşımda, "Bir komşunuzun apartmanın önünde banyo yaptığını görmek gerçekten dayanılmaz. Her cumartesi günü aynı şeyi yapıyor" notunu ekledi.

SOSYAL MEDYADA YORUM YAĞDI

Sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çeken görüntülere yorum yağdı. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Bunu kimse görmek istemez. Hemen şikayet etmelisiniz" yorumunu yaptı. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Komşumun bunu yaptığınu hayal bile edemiyorum" yorumunu ekledi.







