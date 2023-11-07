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    4. Su şişesini ve leğenini yanına alıp apartmanın önünde banyo yaptı! "Her cumartesi günü aynı şeyi yapıyor" diyerek ifşa etti

    Su şişesini ve leğenini yanına alıp apartmanın önünde banyo yaptı! "Her cumartesi günü aynı şeyi yapıyor" diyerek ifşa etti

    07.11.2023 15:24 | Son Güncelleme:
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    Singapur'da yaşayan bir kadının yaptığı sosyal medya paylaşımı kısa sürede gündem yaratmayı başardı. Facebook'ta paylaşılan görüntüde ismi açıklanmayan komşusunun her cumartesi günü bir şişe su ve leğen kullanarak apartmanın önünde banyo yaptığını söyledi. O anları kaydeden kadının paylaşımı merak uyandırdı.

    Singapur'da yaşayan Kang Pei Ling isimli bir kadın komşularından birinin apartmanın önünde her hafta sonu banyo yaptığını söyleyerek duruma isyan etti. Ling Facebook'ta yaptığı paylaşımda, "Bir komşunuzun apartmanın önünde banyo yaptığını görmek gerçekten dayanılmaz. Her cumartesi günü aynı şeyi yapıyor" notunu ekledi.

    SOSYAL MEDYADA YORUM YAĞDI

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    Sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çeken görüntülere yorum yağdı. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Bunu kimse görmek istemez. Hemen şikayet etmelisiniz" yorumunu yaptı. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Komşumun bunu yaptığınu hayal bile edemiyorum" yorumunu ekledi.

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