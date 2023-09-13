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    4. Böyle seçim kampanyası ne görüldü ne de duyuldu! Eşiyle canlı yayında cinsel ilişkiye girip seçmenden para istedi

    Böyle seçim kampanyası ne görüldü ne de duyuldu! Eşiyle canlı yayında cinsel ilişkiye girip seçmenden para istedi

    13.09.2023 10:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

    Amerika Birleşik Devletleri'nin Virginia eyaletinde Temsilciler Meclisi Demokrat adayı Suanna Gibson seçim kampanyasıyla bir anda tüm dünyanın dikkatini çekti. Amerikalı siyasetçi sosyal medyadan canlı yayın açarak eşiyle cinsel ilişkiye girdi ve izleyicilerden seçim kampanyasına bağış yapmalarını istedi. O anlar sosyal medyada gündem yarattı.

    Amerika Birleşik Devletleri'nde Temsilciler Meclisi adaylığı yarışı iyice hareketlendi. Seçimlere Virginia eyaleti Demokrat adayı olarak katılan Suanna Gibson çok konuşulan bir seçim kampanyasına imza attı. Kocasıyla cinsel ilişkiye girdiği anları canlı yayın yaparak paylaşan Gibson izleyicilerinden kampanya için baüış yapmalarını istedi.

    RAKİPLERİ TARAFINDAN SIZDIRILDI

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    Cumhuriyetçi rakiplerin görüntüleri ele geçirerek basına sızdırması üzerine konuya dair açıklamalarda bulunan Gibson, rakiplerinin bu yöntemle kendisini adaylıktan çekilmeye zorlamaya çalıştıklarını dile getirdi. Ancak Gibson adaylıktan çekilmesinin söz konusu olmadığını söyleyerek rakiplerine bir kez daha göz dağı verdi.

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    Temmuz 2022'de seçim kampanyasını başlatan Gibson, şu anda rakiplerinin önünde gidiyor. Gibson 376 bin 895 dolar toplarken, ikinci sıradaki rakibine destekçilerinden 339 bin 621 dolar geldi.

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