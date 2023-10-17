İnternetten 'büyücülük' araştırması yaptı! 11 yaşındaki kız evi yanlışlıkla ateşe verdi... Yanan dairedeki kurtarma anları kameraya yansıdı

Brezilya'nın Minas Gerais eyaletinde 11 yaşındaki bir kız çocuğu internet üzerinden büyücülük konusunda bir deney yapmak isterken evde yangın çıkarttı. Kız çocuğunun çıkarttığı yangında alevler bir anda apartman dairesinin her yerini kaplarken büyükanne ve büyükbaba çıkan yangından kaçmak için üçüncü katta bulunan dairelerinin penceresinden atlamak zorunda kaldı.

KOMŞULARI YARDIM ETTİ

Büyükanne ve büyükbabasının kendi odalarında dinlendiği sırada yaşlı kadının telefonunu alarak internette arama yapan 11 yaşındaki kız evde bulunan koltuğu ateşe vererek yangını başlattı. Büyükanne ve büyükbabasının odasının kapısını kilitledikten sonra hızla merdivenlerden inen 11 yaşındaki çocuk bir anda gözden kayboldu.

Yoğun dumanla karşılaşan aile çareyi pencereden atlamakta buldu. Olay yerine gelen polis ekipleri ve komşularının yere attıkları şiltenin üzerine düşen çift hayatını kurtarmayı başardı.

Büyükannenin dumandan zehirlenmesi nedeniyle şiddetli bacak ve göğüs ağrısı çekmesinin ardından hastaneye kaldırıldı ve büyükbabanın durumunun ise stabil olduğu belirtildi. Olay sırasında 11 yaşındaki kızın nerede olduğuna dair herhangi bir bilginin bulunmadığı paylaşıldı.