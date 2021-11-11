Suç dosyası kabarık! Polis memurunu şehit eden kişi yakalandı

Bursa'dan Balıkesir'in Edremit ilçesine uyuşturucu getirdiği tespit edilen şüphelilerin içinde bulunduğu otomobil, dün saat 18.00 sıralarında Havran ilçesinde polis ekiplerince durdurulmak istendi. 'Dur' ihtarına uymayan şüpheliler, otomobille Ebubekir Mahallesi'ne girdi. Şüpheliler, burada otomobili bırakıp yaya olarak kaçmaya başladı. Bu sırada şüphelilerin açtığı ateşte Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Grup Amirliği'nde görevli polis memuru Abdulkadir Güngör şehit oldu.

Dün polisin uygulaması sırasında şüphelilerden Osman Eke takside; Eray Aykul ve eşi Meral Aykul ise Havran'dan Edremit'e giden minibüste yakalandı.

18 AYRI SUÇ KAYDI VAR

Şüphelilerin ifadeleri doğrultusunda pompalı tüfekle ateş açtığı iddia edilen Devrim Erdem de bugün jandarma tarafından bir akaryakıt istasyonunda otomobilde yakalandı. Gözaltına alınan Erdem, sorgulanmak üzere Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Erdem'in yağma, hırsızlık, uyuşturucu ticareti, yaralama gibi suçlardan 18 ayrı kaydı olduğu belirtildi.

Balıkesir Valiliği de yaptığı yazılı açıklamada, polis memuru Abdulkadir Güngör'ü şehit ettiği değerlendirilen şüpheli Devrim Erdem'in güvenlik güçleri tarafından saat 12.50'de Edremit ilçesinde yakalanarak gözaltına alındığını duyurdu.

Şüphelilerin sorgularının sürdüğü bildirildi.

GÖZYAŞLARI İÇİNDE SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Öte yandan Balıkesir'den Erzurum'a getirilen şehit polis memuru Abdulkadir Güngör'ün cenazesi, hastane morgundan alınarak, Palandöken ilçesi Yıldızkent semtindeki babaevine götürüldü. Dilek-Muktedir Güngör çiftinin 3 çocuğundan 2'ncisi Abdulkadir Güngör için daha sonra Yakutiye ilçesi Narmanlı Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

"İÇİM ACIYOR, SEN NASIL TOPRAĞA GİDECEKSİN?"

İkindi vakti kılınan namazın ardından Güngör'ün cenazesi, toprağa verilmek üzere Asri Mezarlık'taki polis şehitliğine getirildi. Şehidin annesi Dilek Güngör de "Oğlumu özledim, annem; oğlumu istiyorum. İçim acıyor, sen nasıl toprağa gideceksin?" diyerek gözyaşı döktü.

Kaynak: DHA



