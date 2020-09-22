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Succession, Euphoria, Watchmen ve Game of Thrones hakkında Casey Bloys'tan çarpıcı açıklama

Yasemin Artunc Yasemin Artunc
SİNEMA TV  | Son Güncelleme

ABD’nin en çok izlenen kanallarından olan dev medya kuruluşu HBO, yayınladığı dizilerle Emmy Ödüllerine damga vurdu. HBO Başkanı Casey Bloys, Succession, Euphoria, Watchmen dizilerinin geleceği ve hazırlık aşamasındaki Game of Thrones spin-off‘unun yayın tarihi hakkında açıklamalarda bulundu.

Succession, Euphoria, Watchmen ve Game of Thrones hakkında Casey Bloys'tan çarpıcı açıklama

Koronavirüs pandemisi nedeniyle birçok dizi sekteye uğradı. Emmy Ödüllerinde öne çıkan HBO dizilerinden Succession ve Euphoria’nın hayranları yeni sezonları iple çekiyor. Kafalardaki soru işaretlerine HBO Başkanı Casey Bloys cevap verdi.

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Bloys’un dediğine göre; Euphoria’nın 2.sezon çekimlerinin 2021’in ilk aylarında başlaması bekleniyor. Succession dizisinin 3. sezonunun çekimlerine ise bu sonbaharda başlanması planlanıyor. Ayrıca Euphoria dizisinin iki sezonu arasında bir bağ oluşturmak amacıyla özel bir Covid 19 bölümü hazırlanacak.

WATCHMEN İKİNCİ SEZONU OLACAK MI?

Bloys Watchmen hakkında yaptığı açıklamada, “Dizi ile gurur duyuyorum. Tulsa Katliamı hakkında birçok insanın gözünü açtı. Ülkede olanlar yüzünden konuyla alakalı hâle gelmesi talihsiz bir durum. Ancak Damon (Lindelof) ve senaristler tüm bu olayların neyle ilgili olduğu hakkında insanları konuşturan, düşündüren bir dizi yaptıkları için memnunum” ifadelerini kullandı.

Bloys, ayrıca Watchmen’in 2. sezonunu çekmek gibi bir niyetleri olmadığını dile getirdi.

Emmy 2022 ödüllerinde bir Game of Thrones yapımının da yer alabileceğini söyleyen Bloys, Serinin öncesini anlatan House of the Dragon isimli dizisinin şu aşamada oyuncu kadrosu üzerine çalışıldığını ve 2022 yılında yayımlanmasının muhtemel olduğunu açıkladı.

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