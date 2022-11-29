Suçlu eş anlamlısı nedir? Suçlu kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Türkçe kelime dağarcığı bakımından oldukça zengin bir dildir. Başka dillerle ve kültürlerle olan etkileşimlerinin sonucunda yeni kelimeler alıntılamıştır. Bunun yanı sıra kendi içerisinde de çeşitli şekillerde kelimeler türetmiştir. Eski dönemlerde var olan kök ve gövde hâlindeki Türkçe kökenli kelimelere çeşitli ekler ekleyerek yeni anlamda kelimeler türemiştir. Suçlu kelimesi de bu şekilde türetilen bir kelimedir. Suçlu kelimesi, suç kökünden türemiştir. Suç kelimesi ise Eski Türkçeden gelir. Eski Türkçe içerisinde bulunan suç, “bükülme, yönünden sapma, reddetme” anlamına gelen "suç" kelimesinden türetilmiştir. Suç kelimesine "+lU" ekinin eklenmesiyle türetilmiştir. Türk Dil Kurumuna göre suçlu kelimesinin anlam karşılığı aşağıda listelenmiştir:
Suçlu kelimesini içeren cümleler aşağıda verilmiştir:
Çeşitli dillerde rastlanan suçlu kelimesinin anlam karşılığı bulunduğu gibi eş anlamlıları da bulunabilir. Suçlu kelimesinin eş anlamı olan pek çok kelime bulunur. Suçlunun Türkçe kökenli olmasının yanı sıra suçlu eş anlamlısı kelimelerden bazıları yabancı kökenli kelimelerdir. Suçlunun eş anlamlısı kelimeler:
Eş anlamlı kelimelerin kullanımını pekiştirmenin bir yolu da eş anlamlılarla örnek cümleler kurmaktır. Suçlunun eş anlamlısı olan kelimeler cümle ve ifadelerde suçlu yerine geçebilen ve aynı anlamı karşılayan kelimelerdir. Suçlu kelimesinin eş anlamı olan kelimelerle çeşitli örnek cümleler kurulabilir. Suçlu eş anlamlısı olan sözcüklerle örnek cümleler: