Suçlu eş anlamlısı nedir? Suçlu kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Türkçe kelime dağarcığı bakımından oldukça zengin bir dildir. Başka dillerle ve kültürlerle olan etkileşimlerinin sonucunda yeni kelimeler alıntılamıştır. Bunun yanı sıra kendi içerisinde de çeşitli şekillerde kelimeler türetmiştir. Eski dönemlerde var olan kök ve gövde hâlindeki Türkçe kökenli kelimelere çeşitli ekler ekleyerek yeni anlamda kelimeler türemiştir. Suçlu kelimesi de bu şekilde türetilen bir kelimedir. Suçlu kelimesi, suç kökünden türemiştir. Suç kelimesi ise Eski Türkçeden gelir. Eski Türkçe içerisinde bulunan suç, “bükülme, yönünden sapma, reddetme” anlamına gelen "suç" kelimesinden türetilmiştir. Suç kelimesine "+lU" ekinin eklenmesiyle türetilmiştir. Türk Dil Kurumuna göre suçlu kelimesinin anlam karşılığı aşağıda listelenmiştir:

Suç işlemiş, suçu olan (kimse), kabahatli, mücrim.

Suçlu kelimesini içeren cümleler aşağıda verilmiştir:

Hem suçlu hem de güçlü olmayı nasıl başarıyorsun bir türlü aklım almıyor.

Onu sevdiği için suçlu tavırlarını her zaman görmezden geliyordu.

Polisler suçluyu olay mahalinde yakalayıp karakola götürdüler.

Suçlu olsa bile suçunu kabul etmeyen bir insandı.

Dedektifler, suçluyu bulmak için gününü gün ediyordu.

Suçlu insanlarla aynı ortamda bulunduğumdan gergin hissediyorum.

Suçlu kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük nedir?

Çeşitli dillerde rastlanan suçlu kelimesinin anlam karşılığı bulunduğu gibi eş anlamlıları da bulunabilir. Suçlu kelimesinin eş anlamı olan pek çok kelime bulunur. Suçlunun Türkçe kökenli olmasının yanı sıra suçlu eş anlamlısı kelimelerden bazıları yabancı kökenli kelimelerdir. Suçlunun eş anlamlısı kelimeler:

Başı yerde

Kabahatli

Kara yüzlü

Mücrim

Suçlunun eş anlamlıları ile örnek cümleler

Eş anlamlı kelimelerin kullanımını pekiştirmenin bir yolu da eş anlamlılarla örnek cümleler kurmaktır. Suçlunun eş anlamlısı olan kelimeler cümle ve ifadelerde suçlu yerine geçebilen ve aynı anlamı karşılayan kelimelerdir. Suçlu kelimesinin eş anlamı olan kelimelerle çeşitli örnek cümleler kurulabilir. Suçlu eş anlamlısı olan sözcüklerle örnek cümleler: