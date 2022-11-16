Tez eş anlamlısı nedir? Tezin eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

Dilimizde iki farklı tez kelimesi vardır. Bu kelimelerin hem anlamları hem de kökenleri farklıdır. Sesteş olan tez kelimesinden ilki Farsça kökenli olan ve Farsçadaki "tīz" kelimesinden geçen bir kelimedir. Bu kelimenin anlamları Türk Dil Kurumuna göre şu şekildedir:

Çabuk olan, süratli

Süratli bir biçimde

Bir diğer tez kelimesi de Fransızca kökenlidir. Fransızcada "thèse" kelimesinden alıntıdır. Bu kelime "sav, iddia, üniversitede bir fikri savunan formel ödev" anlamlarına gelir. Türkçeye de benzer bir anlamda geçen tez kelimesinin anlamları Türk Dil Kurumuna göre şu şekildedir:

Sav

Üniversitede öğrenci ya da öğretim üyelerinin hazırlayıp sundukları bilimsel eser

Ayrıca tez sözcüğünden oluşan “tez vakit, tez canlı, içi tez, tez beri, canı tez, tezelden” gibi birleşik kelimeler de bulunmaktadır.

Tez kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük

Tez eş anlamlısı olan birden fazla sözcük mevcuttur. Bu sözcükler tez kelimesi ile aynı anlamı taşımaktadır. Eş anlamlı sözcüklerin cümle içerisinde kullanılması o cümlenin anlamında herhangi bir değişikliğe sebep olmamaktadır. Ancak tez kelimesi sesteş bir kelime olduğu için bu kelimenin eş anlamlılarını kullanırken dikkat etmek gerekir. Günlük konuşmalarda veya yazılı metinlerde tez sözcüğü yerine anlamdaşları çok sık tercih edilmektedir. Tezin eş anlamlısı olan sözcükler:

Acele

Çabuk

Sav

Tezin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Birbirlerinin yerine geçebilen kelimeler eş anlamlı olarak kabul edilmektedir. Anlamdaş sözcüklerin kullanımı kelime dağarcığının genişlemesinde de büyük bir etkendir. Tez kelimesinin eş anlamı olan sözcüklerle kurulan bazı örnek cümleler şöyledir: