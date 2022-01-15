Sude Burcu kimdir? Survivor yarışmacısı Sude Burcu kaç yaşında ve nereli?

Survivor All Star 2022 sezonunun iddialı isimleri arasında yer alan Sude Burcu, spor hayatını uzun yıllardır profesyonel olarak sürdürüyor. 2019 yılında katıldığı Survivor yarışmasıyla geniş kitlelerce tanınan Sude Burcu'nun, 7 Türkiye şampiyonluğu bulunuyor.

SUDE BURCU KİMDİR?

11 Mayıs 1996 tarihinde İzmir'de doğan Sude Burcu, sporcu bir ailenin içinde büyüdü. Futbol antrenörü bir baba ve pilates eğitmeni bir annenin kızı olan Sude Burcu'nun kız kardeşleri ise tekvandocu. Sude Burcu, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi 3. sınıf öğrencisi. Ayrıca, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nde spor hayatını sürdürüyor. Zumba eğitmenliği yapan Sude Burcu, iki kez Avrupa 3.’lüğü, bir kez Balkan Şampiyonluğu, yedi kez Türkiye Şampiyonluğu elde etmişti.

