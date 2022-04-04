Suikast iddiaları gündeme geldi! Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in yöntemi herkesi şaşırttı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Ukrayna işgalinin 40. gününde bir yandan barış müzakereleri devam ederken bir yandan da ülkenin 8 askeri üst düzey komutanını görevden aldığı belirtildi. Suikast ve askeri darbe konusunda derin bir endişe yaşayan Putin’in çareyi kendisine çok benzer bir kişiyi yerine geçirmekte bulduğu iddia edildi. İngiliz basınında yer alan haberlere göre, Putin, Kremlin toplantılarına kendisinin yerine katılan bir dublörünü kullanıyor. Yakın çevresindekilerin bile anlamaması adına Putin’in benzeriyle Başkanlık kompleksinde aynı evi paylaştığı ve onun hareketlerini yapması konusunda benzerinin özel bir eğitime tabi tutulduğu öne sürüldü.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİNİ ARTIRDI

Putin’in güvenliği konusunda endişelendiğini dile getiren bir istihbarat kaynağı, “Yakın koruma ekibi yemeğini yemeden önce mutlaka kontrol ediyor ve onların onayı olmadan kimse yaklaşamıyor. Aynı zamanda son dönemde Putin’in yerine ona çok benzeyen bir kişinin toplantılara katıldığını tahmin ediyoruz. Bu güvenlik önlemleri onun hayatına yönelik olarak ciddi tehlike ve tehdit gördüğünü gösteriyor” dedi.



