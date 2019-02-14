Şükran Ovalı: Aşk coşkumuz bitmesin...

14 Şubat Sevgililer Günü dolayısıyla ünlü isimlerin sosyal medya hesapları günle ilgili paylaşımlarla doldu taştı.

Oyuncu Şükran Ovalı da böyle önemli bir günü pas geçmedi ve hesabından kızı ve eşi Caner Erkin ile çekilmiş kareleri paylaştı ve altına da bu günün kendisine hissettirdiklerini yazdı.

İşte o satırlar:

“Meğer Ölümsüz Aşk dedikleri buymuş… Meğer evlat kokusu bahsedilen cennetmiş! Meğer sevdiğin adamdan parçanmış aşk, candan öteymiş… Meğer yaşamak buymuş, içinde büyütülen aşk canlanırmış. Dokunurmuş her zerrene, meğer iliklerine kadar aldığın nefesin sebebiymiş… Aile olmakmış en şerbetli aşk. Çoğalırmış aşk kabarırmış. Kılıf değiştirerek güçlenirmiş, sebebi evlatmış seninle büyüyeceğiz bebeğim. Hayat şimdi lunapark gibi…

Umutlarla dolu balonlar var evimizde sayende… İyi ki baban Caner iyi ki kızım Mihran Elamsın… Sakındığımsın! Güneşin hazinesi, en büyük mutluluğumsunuz Aşklarım… Bildiklerim, bilmediklerim, sindirdiklerim ve yeniden başlayan hayatıma hoşgeldiniz tekrar… Aşk coşkumuz bitmesin dilerim”

