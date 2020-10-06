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Şükran Ovalı: Onunla yeniden doğdum

06.10.2020 14:23 | Son Güncelleme:
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Şükran Ovalı: Onunla yeniden doğdum

Oyuncu Şükran Ovalı, futbolcu eşi Caner Erkin ve kızı Mihran Ela ile ilişkisi hakkında konuştu. Ovalı, "Mihran’la birlikte birçok düşüncem, olaylara yaklaşımım, hayata bakış açım değişti. Ömrümün geri kalanında en çok kızımı sevecek olmak ne güzel bir hafiflik. Onunla yeniden doğdum" dedi.

2017'de İtalya'da futbolcu Caner Erkin ile nikah masasına oturan oyuncu Şükran Ovalı, samimi açıklamalarda bulundu.

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Mihran Ela adında bir kızı olan Ovalı, BeStyle Dergisi'ne konuştu.

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Şükran Ovalı, "Annelikten sonra hayata bakışınız nasıl?" sorusuna, "Mihran’la birlikte birçok düşüncem, olaylara yaklaşımım, hayata bakış açım değişti. Ömrümün geri kalanında en çok kızımı sevecek olmak ne güzel bir hafiflik. Onunla yeniden doğdum" yanıtını verdi.

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Ünlü oyuncu, "Mihran ismine nasıl karar verdiniz?" sorusunu, "Rüyamda gördüm. İsmiyle geldi. Mihran, 'güneşin hazinesi' demek. Aynı zamanda ırmak ve nehir anlamına geliyor. Çok güçlü ve anlamlı" şeklinde cevapladı.

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35 yaşındaki Ovalı, "Çocuk sonrası evlilikte neler değişti?" sorusuna şu yanıtı verdi:

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Çocuk bizi daha da kenetledi, güçlendirdi. Aile olmak çok kıymetli. Böyle bir aileye sahip olduğum için çok şanslıyım.

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Şükran Ovalı, "İkinci çocuk düşünceniz var mı?" sorusunu ise "Çocuk geleceği zamanı kendi seçer" şeklinde cevapladı.

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