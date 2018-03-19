MAGAZİN

Şükrü Özyıldız ve Rabia Yaman ayrıldı!

MAGAZİN HABERLERİ  | 19.03.2018 11:49 | Son Güncelleme

Şükrü Özyıldız ve evlilik hazırlığı yaptığı stil danışmanı Rabia Yaman sürpriz bir kararla ayrıldı

Şükrü Özyıldız ve Rabia Yaman ayrıldı!

Şükrü Özyıldız, geçen günlerde iki yıldır birlikteliğini sürdürdüğü Rabia Yaman ile evlilik kararı almış, aile arasında bir nişan töreni yaparak evliliğe ilk adımı atmıştı.

Nişan sonrası görüntülenen Rabia Yaman, “Aile arasında yüzük taktık, ilk adımı attık. Evlilik tarihi belli değil” demişti.

Son günlerde sık sık tartışan çiftin arasının açıldığı ve yüzük attığı öğrenildi.

TAKİBİ BIRAKTILAR

Sosyal medya hesaplarından birlikte çekildikleri bütün fotoğrafları silen ikili takipleşmeyi de bıraktı.

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
şükrü özyıldız Rabia Yaman

En Çok Okunan Haberler

Eski Bakan Hasan Celal Güzel hayatını kaybetti!

Eski Bakan Hasan Celal Güzel hayatını kaybetti!

Şamil Tayyar'dan şok iddia: Çok özel görüntüleri Erdoğan'a izlettim, çıldırdı!

Şamil Tayyar'dan şok iddia: Çok özel görüntüleri Erdoğan'a izlettim, çıldırdı!

ÖSO Suriye uçağı düşürdüğünü açıkladı

ÖSO Suriye uçağı düşürdüğünü açıkladı

Bahçeli'ye ittifak şoku: Erdoğan'a oy vermeyiz!

Bahçeli'ye ittifak şoku: Erdoğan'a oy vermeyiz!

Afrin'de patlama! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Afrin'de patlama! Çok sayıda ölü ve yaralı var

İnsanların şaşkın bakışları karşısında ilişkiye girdiler

İnsanların şaşkın bakışları karşısında ilişkiye girdiler

Okuyucu Yorumları 1 yorum
güzel haber hayırlı olsun
Diğer Haberler
Feyza Aktan ve Özcan Deniz nikâhında Aslı Enver detayı

Feyza Aktan ve Özcan Deniz nikâhında Aslı Enver detayı

Şeyma Subaşı ve Acun Ilıcalı'nın eski eşi Zeynep Yılmaz kapışıyor!

Şeyma Subaşı ve Acun Ilıcalı'nın eski eşi Zeynep Yılmaz kapışıyor!

Asena Atalay'ın yerine Çağla Şıkel mi geliyor?

Asena Atalay'ın yerine Çağla Şıkel mi geliyor?

Onur Saylak, Şahsiyet'in özel gösterimine sevgilisiyle geldi

Onur Saylak, Şahsiyet'in özel gösterimine sevgilisiyle geldi

Kendall Jenner ile Bella Hadid bikini üstlerini çıkardı

Kendall Jenner ile Bella Hadid bikini üstlerini çıkardı

Serenay Sarıkaya ve Kerem Bürsin helikopterle ABD semalarında...

Serenay Sarıkaya ve Kerem Bürsin helikopterle ABD semalarında...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.