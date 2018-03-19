Şükrü Özyıldız ve Rabia Yaman ayrıldı!

Şükrü Özyıldız, geçen günlerde iki yıldır birlikteliğini sürdürdüğü Rabia Yaman ile evlilik kararı almış, aile arasında bir nişan töreni yaparak evliliğe ilk adımı atmıştı.

Nişan sonrası görüntülenen Rabia Yaman, “Aile arasında yüzük taktık, ilk adımı attık. Evlilik tarihi belli değil” demişti.

Son günlerde sık sık tartışan çiftin arasının açıldığı ve yüzük attığı öğrenildi.

TAKİBİ BIRAKTILAR

Sosyal medya hesaplarından birlikte çekildikleri bütün fotoğrafları silen ikili takipleşmeyi de bıraktı.