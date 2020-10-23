HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Sular çekilince ortaya çıktı! Sivas'ta tüyler ürperten olay

Sular çekilince ortaya çıktı! Sivas'ta tüyler ürperten olay

YAŞAM HABERLERİ  | 23.10.2020 11:19 | Son Güncelleme

Sivas'ın Hafik ilçesinde baraj suyu altında kalan mezarlık ortaya çıktı. Suların çekilmesiyle görünen mezarlığa gidenler, dua etmeyi ihmal etmedi. Ancak ziyaret edenler bir süre sonra insan kemiklerinin su yüzüne çıktığını fark etti. İşte görenlerin şaşkınlık yaşadığı bölgedeki tüyler ürperten görüntüler...

Sivas’ın Hafik ilçesinde 2009 yılında inşası tamamlanan ve su toplamaya başlayan Pusat içme suyu ve sulama barajı Pusat köyünü ve Maden köyünün mezarlığını sular altında bıraktı. Altı ay gibi kısa bir sürede su tutmaya başlayan baraj Maden köyünün de mezarlığını adeta adaya dönüştürdü. Bu yıl tarım nedeniyle sulama yapılınca barajın suları oldukça çekildi. Hal böyle olunca uzun süredir suyun altında kalan mezarlarda gün yüzüne çıktı. Suyun uzun süredir mezarları aşındırmasıyla insan bedenine ait kemikler de ortaya çıktı. Uzun bir aradan sonra suların çekilmesiyle mezarlıkta yatan yakınlarına dua etmek için mezarlığa giden vatandaşlar ise insan bedenine ait kemikleri görünce büyük bir şaşkınlık yaşadı. Tüyler ürperten kemiklerin ve kafataslarının görüntüleri bölge halkını tedirgin ediyor. Öte yandan suyun altında gözüken bazı mezarların görüntüsü ise dikkat çekiyor.

SULAR ÇEKİLDİ, KEMİKLER ORTAYA ÇIKTI

AW147109_06

Köy sakini Hasan Selvi, görüntüden rahatsız olduklarını ve yetkililerin kemikleri taşıyabilirlerse memnun olacaklarını belirterek, “Bu baraj 2008 yılında su tutmaya başladı. O günden bu yana pek aşırı sulama yoktu bu yıl aşırı çok olduğu için böyle bir görüntü ortaya çıktı. Burası barajın tam dolu halinde ada gibi gözüküyor ama maalesef şuan öyle değil orası mezarlık. Maden köyünün mezarlığıdır. O kemikler Maden köyünün eski mezarlığına ait rahmetli olanların kemikleri. Tabi önceden böyle bir şey yoktu. Dalgaların vurmasıyla su toprağı almış sonrasın taşlar yüzeyde kalmış ve böylelikle toprağı gittiği için insanların kemikleri yüzeye çıkmış. Su dolunca oraya gitme lüksümüz yok. Uzaktan dua ediyoruz. Sular çekildikçe de böyle bazen gelip atalarımıza dedelerimize dua ediyoruz. Durumun bu şekilde olmasından dolayı köylüler olarak gerçekten rahatsız oluyoruz. Yetkililer inşallah ilerde bu görüntülere çare bulurlarsa veya bu mezarlıkları kemikleri farklı bir bölgeye taşıyabilirlerse tüm köylüler olarak bu duruma seviniriz" ifadelerini kullandı.

AW147109_09

'SULAMA YAPILINCA MEZARLIK AÇIĞA ÇIKTI'

Fuat Yıldız ise “2008 yılından barajın önü kapandı. Bu baraj 4 senede dolar denmişti. Baraj 6 ayda tamamen doldu. Dolunca mezarlık ada biçiminde suyun içinde görülür vaziyette kaldı. Bu yıl içinde de sulama yapıldı. Sulama yapılınca mezarlık açığa çıktı. Su toprağı alınca insan kemikleri ortaya çıktı" dedi.

AW147109_11

AW147109_09

AW147109_02

AW147109_03

İHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Zeynep Sever Demirel, Volkan Demirel'le tanışma hikayesini anlattı: Futbolcu denince istemedim Zeynep Sever Demirel, Volkan Demirel'le tanışma hikayesini anlattı: Futbolcu denince istemedim
Karantinadaki kızını böyle kaçırdı! Filmleri aratmayan olayKarantinadaki kızını böyle kaçırdı! Filmleri aratmayan olay
Magnum Porsche çekiliş sonucu listesi!Magnum Porsche çekiliş sonucu listesi!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Alkışlanacak hareket! Minibüs şoförü yaşlı çift için bakın ne yaptı
Alkışlanacak hareket! Minibüs şoförü yaşlı çift için bakın ne yaptı
Meclis'te kritik mesai! 30 madde kabul edildi
Meclis'te kritik mesai! 30 madde kabul edildi
Skandal hareket kamerada! Şehidin evine asılan bayrağa saldırdı
Skandal hareket kamerada! Şehidin evine asılan bayrağa saldırdı
Masumlar Apartmanı'nda şok sahne! "Babanı öldürüp..."
Masumlar Apartmanı'nda şok sahne! "Babanı öldürüp..."
Demet Akalın'ın sözlerine tepki yağdı! "İnsan bir erkeğin gücünü istiyor"
Demet Akalın'ın sözlerine tepki yağdı! "İnsan bir erkeğin gücünü istiyor"
Bakan Koca'dan kritik İstanbul açıklaması
Bakan Koca'dan kritik İstanbul açıklaması
İlginizi Çekebilir
Bu yöntem sayesinde 20 saniyede sinüzit ağrısından kurtulacaksınız
Bu yöntem sayesinde 20 saniyede sinüzit ağrısından kurtulacaksınız
Magnum Porsche çekiliş sonucu listesi!
Magnum Porsche çekiliş sonucu listesi!
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
Magnum Porsche çekiliş sonucu listesi!
Magnum Porsche çekiliş sonucu listesi!
Hortum felaketinde kayboldu! 632 gündür izine ulaşılamıyor
Hortum felaketinde kayboldu! 632 gündür izine ulaşılamıyor
1 yıldır aranıyordu! Ormanlık alanda böyle yakalandı
1 yıldır aranıyordu! Ormanlık alanda böyle yakalandı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
TEV ve KAHEV güçlerini birleştiriyor
TEV ve KAHEV güçlerini birleştiriyor
Karantinadaki kızını böyle kaçırdı! Filmleri aratmayan olay
Karantinadaki kızını böyle kaçırdı! Filmleri aratmayan olay
Sürüklenen motosikletle yayayı ezdi!
Sürüklenen motosikletle yayayı ezdi!
Cumhuriyet Bayramı yaklaşıyor... 29 Ekim şiirleri kısa! 2020 2 kıtalık ve 4 kıtalık Cumhuriyet Bayramı şiirleri!
Cumhuriyet Bayramı şiirleri!
İzmir'de iki grup arasında silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı
İzmir'de iki grup arasında silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı
Otoyol işçilerini taşıyan minibüs devrildi! 14 kişi yaralandı
İşçileri taşıyan minibüs devrildi! Çok sayıda yaralı var
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.