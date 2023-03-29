Süleyman Soylu rahatsızlığı sonrası ilk kez görüntülendi! Elinde bastonla yürüdü…

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kahramanmaraş'ta iftar programına katıldı. Soylu, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi önünde kurulan iftar çadırında depremzedelerle iftar yaptı.

İftar programının ardından Soylu, vatandaşlarla bir süre sohbet etti. Bakan Soylu'ya ilde koordinatör olarak görev yapan bazı illerin valileri de eşlik etti.

ELİNDE BASTONLA GÖRÜNTÜLENDİ

İftar programında çekilen görüntülerde Soylu’nun elinde bastonla yürüdüğü görüldü.

İftar programının ardından sosyal medya hesabından da paylaşımda bulunan Soylu, “Kahramanmaraş'ta, iftar vaktinin bereketini hemşehrilerimizle paylaştık. Allah kabul etsin...” ifadelerini kullandı.

Kahramanmaraş'ta, iftar vaktinin bereketini hemşehrilerimizle paylaştık. Allah kabul etsin...



????Kahramanmaraş

⛺Türkiye Diyanet Vakfı İyilik Çadırı

⛺Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Aşevi pic.twitter.com/tAoth71myX — Süleyman Soylu (@suleymansoylu) March 28, 2023



