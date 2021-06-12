Sultangazi'de polis aracı ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: 2'si polis, 3 yaralı

Kaza, saat 19.00 sıralarında Esentepe Mahallesi, Hoca Ahmet Yesevi Bulvarı'nda meydana geldi.

HAFİF ŞEKİLDE YARALANDILAR

Seyir halindeki polis aracı ile Ömer Gögen yönetimindeki otomobil, Hoca Ahmet Yesevi Bulvarı üzerinde kafa kafaya çarpıştı. Kazada polis aracındaki iki polis memuru ile otomobil sürücüsü Gögen hafif şekilde yaralandı.

ÇEVREDEKİ VATANDAŞLAR YARDIMA KOŞTU

Yaralıların yardımına ilk olarak çevredeki vatandaşlar koştu. Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ayağından hafif şekilde yaralan bir polis memuru meslektaşları tarafından hastaneye kaldırılırken, yaralı iki kişi olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. (DHA)

