HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Sultangazi'de Suriyeliler birbirine girdi, ortalık savaş alanına döndü

Sultangazi'de Suriyeliler birbirine girdi, ortalık savaş alanına döndü

03.11.2021 09:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sultangazi'de Suriye uyruklu iki grup arasındaki kavga kameraya yansıdı. Kavgada yumruk ve tekmeler havada uçuştu.

Sultangazi'de Suriyeliler birbirine girdi, ortalık savaş alanına döndü

Olay, dün saat 16.00'da Sultangazi Uğur Mumcu Mahallesi'nde yaşandı. Aynı tekstil atölyesinde çalışan Suriye uyruklu oldukları öğrenilen iki grup arasında, verilen çay molasında bilinmeyen nedenle tartışma yaşandı.

c082665f7f8d83b7b2e06fb9e3af9df1

Yaşanan tartışma kısa süre sonra kavgaya dönüştü. Kavgada yumruk ve tekmeler havada uçuştu. Mahalle sakinleri, araya girerek kavgayı ayırmaya çalıştı.

e6aeb7f5a51e66a91ccdbb6a38288c17

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Kavgada bir kişi yaralanırken, polis kavgaya karışan çok sayıda kişiyi gözaltına aldı.

6e6f23fc928d987cf6005e2b0a611e36

DHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yılın En Avantajlı Dönemi: Kasım İndirimleriYılın En Avantajlı Dönemi: Kasım İndirimleri
PARTNERÜç Kuruş'a damga vuran sahne! Leyla, dans performansıyla herkesi hayran bıraktıÜç Kuruş'a damga vuran sahne! Leyla, dans performansıyla herkesi hayran bıraktı
3. doz BioNTech'te karar günü! İşte kritik saat3. doz BioNTech'te karar günü! İşte kritik saat
Anahtar Kelimeler:
Sultangazi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 20 yorum
BU ARAP KÖKENLİ SURİYELİLERİ EN KISA ZAMANDA ÜLKEMİZDEN DEFETMENİN ZAMANİ GELDİ GEÇİYOR
Türkiye orta doğunun çöplüğü oldu, cahiller sayesinde.
bunları hemen sınırdışı etmelisiniz ki huzur ve güveni bozmanın cezasını görsünler, bir daha da ülkemize almayacaksin ama nerde

En Çok Okunan Haberler

İtalyan basınından G20 yorumu: Erdoğan zirvenin kazananı

İtalyan basınından G20 yorumu: Erdoğan zirvenin kazananı

Yağışlar bitiyor, sıcaklıklar yeniden artacak

Yağışlar bitiyor, sıcaklıklar yeniden artacak

Cem Yılmaz ile gazeteci Aysever kavgası! "Bunu 12 yaşındaki çocuk yazmaz"

Cem Yılmaz ile gazeteci Aysever kavgası! "Bunu 12 yaşındaki çocuk yazmaz"

Lezbiyen oyuncu sevgilisiyle nişanlandı

Lezbiyen oyuncu sevgilisiyle nişanlandı

Skandal paylaşım sonrası İsrail'in Ankara Büyükelçiliği'nden açıklama

Skandal paylaşım sonrası İsrail'in Ankara Büyükelçiliği'nden açıklama

Protein tozu nedeniyle yatağa bağımlı hale gelmişti! Hayalleri yarım kaldı

Protein tozu nedeniyle yatağa bağımlı hale gelmişti! Hayalleri yarım kaldı

İlginizi Çekebilir

Kokusuyla mest edecek erkek duş jeli tavsiyeleri

Kokusuyla mest edecek erkek duş jeli tavsiyeleri

TÜBİTAK'ı sarsan ölüm! Evinde cansız bedeni bulundu

TÜBİTAK'ı sarsan ölüm! Evinde cansız bedeni bulundu

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

"Aşkım" diyerek eve çağırdığı karısını vahşice öldürdü

"Aşkım" diyerek eve çağırdığı karısını vahşice öldürdü

Doktorlar teşhis koyamadı, bir ayda yatağa mahkum oldu

Doktorlar teşhis koyamadı, bir ayda yatağa mahkum oldu

10 bin km uzaktan geldi, 500 bin lira harcadı, okla avladı

10 bin km uzaktan geldi, 500 bin lira harcadı, okla avladı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.