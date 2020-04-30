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Sümer Ezgü, canlı yayında tabureden düştü! O anlar binlerce kez izlendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.04.2020 13:33 | Son Güncelleme

Türk halk müziği sanatçısı Sümer Ezgü, internet üzerinden canlı yayın yaptığı sırada, sandalyede olduğu düşüncesiyle arkasına yaslanmak isterken, oturduğu tabureden düştü.

Antalya'da yaşayan, sanatçı Sümer Ezgü, karantina sürecini verimlik geçirmek için internet üzerinden canlı yayına konuk oldu. Sandalyede oturduğunu düşünen Ezgü, canlı yayında talihsiz bir kaza yaşadı

Sümer Ezgü, Kabataş Erkek Lisesi Dernek Başkanı Anıl Cansızoğlu'nun video paylaşım sitesindeki canlı yayınına evinden bağlandı. Ezgü, sohbet sırasında, sandalyede olduğu düşüncesiyle arkasına yaslanmak isterken, oturduğu tabureden düştü.

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"BÖYLE BİR KAZA İLK KEZ OLUYOR"

Ezgü'nün canlı yayında düştüğünü gören diğer konuk, sunucu Duygu Canbaş da "Sümer iyi misin" diye seslendi. "İyiyim" diyerek, yerden kalkan Ezgü ve Canbaş, tabure kazasına birlikte güldü. Ezgü, daha sonra "Naklen yayınımız nasıl gitti? Çok komik, böyle bir kaza ilk defa oluyor. Harika. Çok güzeldi. Duygu bu da nazarlık olsun. Çok komik oldu. Unutulmaz bir an oldu" diyerek, uzun süre güldü.

DÜŞTÜĞÜ ANIN VİDEOSU BİNLERCE KEZ İZLENDİ

Kazanın nedenini de anlatan Ezgü, "Ben dışarıdan geldim, alelacele yayına katıldım. Taburenin üstüne oturdum. Sandalye, diye arkaya dayandım. Arka da boş çıktı. Çok güzel" dedi. Sümer Ezgü, canlı yayın sırasındaki kaza anını sosyal medya hesaplarından da paylaştı. Ezgü'nün 'Ve koronalı günlerin ilk canlı yayın kazası tarihe geçti' notuyla yaptığı paylaşım, kısa sürede binlerce kez izlendi.

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