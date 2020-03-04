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Sümeyye Boyacı kimdir? Sümeyye boyacı Barbie oyuncak bebek koleksiyonunda!

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.03.2020 16:07 | Son Güncelleme

Dünyaca ünlü oyuncak bebek firması Barbie yeni tanıttığı koleksiyonunda Sümeyye Boyacı’ya yer verdi. Peki Sümeyye Boyacı kimdir? İşte dünyaca ünlü atletimiz Sümeyye Boyacı ile ilgili detaylar...

Sümeyye Boyacı kimdir? Sümeyye boyacı Barbie oyuncak bebek koleksiyonunda!

Oyuncak bebek denince akla ilk gelen markalardan biri olan Barbie’nin üreticisi Mattel, yeni Olimpiyat serisini tanıttı. Firma, 2020 Tokyo Olimpiyatları için tasarladığı ve Olimpiyat atletlerinden oluşan yeni koleksiyonunda Sümeyye Boyacı’ya da yer verdi. Peki Sümeyye boyacı kimdir, işte başarılı sporcumuzun hayatı ve başarılarından detaylar...

SÜMEYYE BOYACI KİMDİR?

S5 engelli sınıfında; serbest, sırtüstü ve kelebekleme dallarında yarışmaktadır. 2016 Yaz Paralimpik Oyunları'nda yarışan Boyacı; 2019 Dünya Paralimpik Yüzme Şampiyonası'ndaki 50 m sırtüstü S5 kategorisinde gümüş, 2018 Avrupa Paralimpik Yüzme Şampiyonası'ndaki aynı kategoride ise altın madalya kazanmıştır.

Sümeyye Boyacı; 5 Şubat 2003 tarihinde, annesi Semra Boyacı ile babası İsmail Boyacı'nın ilk çocuğu olarak Eskişehir'de doğdu. Doğumundan itibaren iki kolu olmayan Boyacı, aynı zamanda kalça çıkıklığına sahip bir şekilde dünyaya gelmişti.

2008 yılında yüzmeye başladı ve 2013'te, antrenör Mehmet Bayrak ile çalışmaya başladı. Haziran 2016'da, Berlin'de düzenlenen ve kariyerinin ilk uluslararası yarışı olan 30. Uluslararası Alman Şampiyonası'nda mücadele etti.50 m sırtüstü gençler B S5 kategorisinde altın madalyanın sahibi olan Boyacı; 100 m kurbağalama S6, 50 m serbest S5 ve 50 m kelebek S5 kategorilerinde ise serilerde elendi.[5] Rio de Janeiro'da düzenlenen 2016 Yaz Paralimpik Oyunları'ndaki 50 m sırtüstü S5 kategorisinde 8. sırada yer aldı. Ertesi yıl, Ligurya'nın ev sahipliği yaptığı Avrupa Paralimpik Gençlik Oyunları'ndaki 50 m sırtüstü S1-5 kategorisinde bronz madalya kazanırken, 50 m serbest S1-5 kategorisini 4. sırada tamamladı. Aynı yılın Aralık ayında, Meksiko'da düzenlenen Dünya Paralimpik Yüzme Şampiyonası'nda dört farklı kategoride yarıştı. Boyacı; 50 m sırtüstü S5 kategorisini 4., 50 m kelebek S5 kategorisini 6., 50 m serbest S5 ile 200 m serbest S1-5 kategorilerini ise 7. sırada tamamladı.

Ağustos 2018'de, Dublin'in ev sahipliğinde gerçekleştirilen Avrupa Paralimpik Yüzme Şampiyonası'nda, 50 m sırtüstü S5 kategorisinde altın madalya kazandı. Ertesi yılın Eylül ayında Londra'da düzenlenen Dünya Paralimpik Yüzme Şampiyonası'ndaki 50 metre sırtüstü S5 kategorisindeki 44.74'lük derecesiyle gümüş madalyaya ulaştı.

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Anahtar Kelimeler:
sümeyye boyacı Barbie Tokyo 2020 Olimpiyatları

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