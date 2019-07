Sumru Yavrucuk: Ben Yağmur'u doğurmadığımı unuttum

2015 yılında 12 yaşındaki Yağmur'a koruyucu annelik yapmaya başlayan oyuncu Sumru Yavrucuk, Gökhan Çınar'ın hazırlayıp sunduğu 'Katarsis' programına konuk oldu.

58 yaşındaki oyuncu, 'koruyucu anne' olarak sorumluluğunu üstlendiği 12 yaşındaki Yağmur’u ilk kez anlattı.

"Kan bağından çok kalp bağı bizi dünyaya bağlıyor. Yağmur bana çok güzel anne olmayı öğretti" ifadelerini kullanan Yavrucuk, şunları söyledi:

İlk zamanlar sadece belli günlerde gönüllü annelik yaparım diyerek bir yurda gitmeyi düşündüm. ‘Koruyucu aile’ ailelerinden bir şekilde ayrılmış çocukların yuva ortamından daha sıcak bir ortamda yetişmesini sağlıyor.



Tanıştığımızda Yağmur ilkokul ikinci sınıftaydı. Dünya güzeli bir çocuktu. Zaten onu ilk gördüğüm an da her şey gelişti. Yağmur'u yurtta ilk defa bir tiyatro oyununun hazırlığında gördüm. O an Yağmur'dan etkilenerek sürekli görüşmek istedim.



Onunla ilk tanıştığımda ilkokul ikinci sınıfa gidiyordu. İlk yuvadan çıktığımızda bana 'Evler nasıl olur?' diye sordu. Bu sorusu beni çok etkilemişti. O geldiğinde evin kokusu bile değişti, yemek kokuları farklılaştı.