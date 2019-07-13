MAGAZİN

Sumru Yavrucuk: Ben Yağmur'u doğurmadığımı unuttum

MAGAZİN HABERLERİ  | 13.07.2019 14:36 | Son Güncelleme

2015 yılında 12 yaşındaki Yağmur'a koruyucu annelik yapmaya başlayan oyuncu Sumru Yavrucuk, Gökhan Çınar'ın hazırlayıp sunduğu 'Katarsis' programına konuk oldu. Yavrucuk, "Birbirimize duyguları öğrettik. Yağmur'u doğurmadığımı unuttum" ifadelerin kullandı.

Sumru Yavrucuk: Ben Yağmur'u doğurmadığımı unuttum

2015 yılında 12 yaşındaki Yağmur'a koruyucu annelik yapmaya başlayan oyuncu Sumru Yavrucuk, Gökhan Çınar'ın hazırlayıp sunduğu 'Katarsis' programına konuk oldu.

2504027_4b5169fc0a62a6fade1cdadf78daf2d4_640x640

58 yaşındaki oyuncu, 'koruyucu anne' olarak sorumluluğunu üstlendiği 12 yaşındaki Yağmur’u ilk kez anlattı.

2504027_ca93a5ab755e6c526d77b9c125097b30_640x640

"Kan bağından çok kalp bağı bizi dünyaya bağlıyor. Yağmur bana çok güzel anne olmayı öğretti" ifadelerini kullanan Yavrucuk, şunları söyledi:

2504027_f9a88a469568aeb99314d8cd83259c17_640x640

İlk zamanlar sadece belli günlerde gönüllü annelik yaparım diyerek bir yurda gitmeyi düşündüm. ‘Koruyucu aile’ ailelerinden bir şekilde ayrılmış çocukların yuva ortamından daha sıcak bir ortamda yetişmesini sağlıyor.
2504027_1611bbe0c211eed4fcf13390f705b905_640x640

Tanıştığımızda Yağmur ilkokul ikinci sınıftaydı. Dünya güzeli bir çocuktu. Zaten onu ilk gördüğüm an da her şey gelişti. Yağmur'u yurtta ilk defa bir tiyatro oyununun hazırlığında gördüm. O an Yağmur'dan etkilenerek sürekli görüşmek istedim.
2504027_cfb6f6acd35db194fc22717b338dc735_640x640

Onunla ilk tanıştığımda ilkokul ikinci sınıfa gidiyordu. İlk yuvadan çıktığımızda bana 'Evler nasıl olur?' diye sordu. Bu sorusu beni çok etkilemişti. O geldiğinde evin kokusu bile değişti, yemek kokuları farklılaştı.
2504027_cd5102d11a16ffbdc6a21662a6d3f17c_640x640

İlk başlarda bana, "Sumru Hocam" diyordu. Sonra ise "Sumru Anne" demeye başladı. Birbirimize duyguları öğrettik. Yağmur'u doğurmadığımı unuttum. İyi anne oldum.

2504027_b3c422e87850e7cccad8236c8f037ade_640x640

Yurtlarda çocuklar fiziki anlamda iyi şartlarda olabilirler ama onların sevgi açlığı var. Yağmur gelene kadar tek başımaydım. Dostlarımla birlikte bir bireydim. Yağmur'dan sonra onsuz hayal edebileceğim bir dünya yok.
2504027_9c76cdcd44f4228cc6b47a710683162c_640x640

Kan bağından çok kalp bağı bizi dünyaya bağlıyor. Yağmur bana çok güzel anne olmayı öğretti.

2504027_65e1e6e769609afb72c377ca09d8d222_640x640


Tarihi evde şaşırtan manzara! Meğer asırlardır oradaymışTarihi evde şaşırtan manzara! Meğer asırlardır oradaymış
Reynmen'den Işın Karaca'ya cevap!Reynmen'den Işın Karaca'ya cevap!
Barış Arduç'a Lübnan'dan ödül!Barış Arduç'a Lübnan'dan ödül!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Sumru Yavrucuk Katarsis

En Çok Okunan Haberler

Yeni oluşum içerisindeydiler! Polis harekete geçti

Yeni oluşum içerisindeydiler! Polis harekete geçti

Tuba Büyüküstün ve Umut Evirgen uçakta kavga etti! 'Bıktım senden'

Tuba Büyüküstün ve Umut Evirgen uçakta kavga etti! 'Bıktım senden'

ABD'den bir heyet acilen Ankara'ya geliyor!

ABD'den bir heyet acilen Ankara'ya geliyor!

S-400 sisteminin parçalarını taşıyan Rus uçağı Mürted'e indi

S-400 sisteminin parçalarını taşıyan Rus uçağı Mürted'e indi

Hande Erçel yeni tarzıyla hayranlarını şaşırttı!

Hande Erçel yeni tarzıyla hayranlarını şaşırttı!

Son dakika haberi! Irak'ın kuzeyine yeni harekat başlatıldı

Son dakika haberi! Irak'ın kuzeyine yeni harekat başlatıldı

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Aldıkları fantezi koltuğuyla gündem olmuşlardı! Şimdi de...

Aldıkları fantezi koltuğuyla gündem olmuşlardı! Şimdi de...

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

2 yıl sonra karar çıktı! Şok gelişmeler

2 yıl sonra karar çıktı! Şok gelişmeler

'Bez Bebek'in çocuk oyuncusu genç kız oldu

'Bez Bebek'in çocuk oyuncusu genç kız oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Hande Erçel ile Murat Dalkılıç'a evlilik soruldu!

Hande Erçel ile Murat Dalkılıç'a evlilik soruldu!

Şeyma Subaşı'dan Ibiza'da tatil pozları

Şeyma Subaşı'dan Ibiza'da tatil pozları

Reynmen'den Işın Karaca'ya cevap!

Reynmen'den Işın Karaca'ya cevap!

Barış Arduç'a Lübnan'dan ödül!

Barış Arduç'a Lübnan'dan ödül!

Ahmet Kural’ın eski halinden eser kalmadı

Ahmet Kural’ın eski halinden eser kalmadı

Wesley Sneijder 15 Milyon Euro tazminat ödeyecek!

Wesley Sneijder 15 Milyon Euro tazminat ödeyecek!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.