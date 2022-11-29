EĞİTİM

  1. Haberler Haberler
  2. EĞİTİM
  3. Eş Anlamlı Kelimeler
  4. Suni eş anlamlısı nedir? Suni kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Suni eş anlamlısı nedir? Suni kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

29.11.2022 17:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türk dili tarih boyunca pek çok farklı dille iç içe olmuştur. Kimi zaman ekonomik, sosyolojik, kültürel ve toplumsal alanlarda olduğu gibi kimi zamanlarda ise dil ve kelime gruplarında da alışverişler yaşanmıştır. Ayrıca Türkçe kendi içerisinde de gelişerek ve farklı kelimeler türeterek sözcük dağarcığını genişletmiştir. Arapça da Türkçemizin alışverişte bulunduğu dillerden yalnızca biridir. Türkçemize Arapçadan giren suni sözcüğünün eş anlamlıları nedir?

Suni eş anlamlısı nedir? Suni kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Suni kelimesi Arapça kökenlidir ve Arapçada “yapay, yapılmış, sanat ürünü” anlamına gelen "ṣunʿī" sözcüğünden alıntıdır. Türkçeye de benzer bir anlamda geçen suni kelimesi ilk olarak yazılı anlamda 1360 yılında kaleme alındığı bilinen Danişmend-Name' de adlı eserde geçtiği düşünülmektedir. Suni kelimesi dilimize benzer bir anlamda geçmişse de zaman içerisinde farklı bir anlam da kazanmış ve mecaz anlamda da kullanılabilen bir kelime hâlini almıştır. Suni eş anlamlısı bulunan sözcükler arasında yer aldığı gibi çeşitli anlamlara da karşılık gelebilir. Türk Dil Kurumuna göre suninin anlam karşılıkları şu şekildedir:

  • (sıfat) Yapay.
  • (sıfat, mecaz) Yapmacık.

Suni kelimesini içeren örnek cümleler kurmak gerekirse:

  • Bu derinin gerçek değil de suni olduğunu herkes anlayabilir.
  • Suni tavırlardan nefret eden, doğallığı savunan bir insandı.
  • Suni deri kullanan insanlara saygı duyar, diğerlerinden ise nefret ederdi.
  • Aldığı ceketin suni deriden yapılma olduğunu gördüğünde derin bir oh çekmişti.
  • Küçük çocuk, annesinin suni ceketine yapışıp kalmıştı.
  • Hayvanseverler suni deriyi gerçek deri sandığından tepkilenmeye başlamıştı.
Kafa eş anlamlısı nedir? Kafa eş anlamlısı nedir?

Suni kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük nedir?

Günlük hayatta suni kelimesi pek çok yerde kullanıldığı gibi suninin eş anlamlısı olan sözcük çeşitleri de tercih edilir. Suni kelimesinin eş anlamı olan kelimeler suniyle aynı anlamı karşılarlar. Suni eş anlamlısı kelimeler:

  • Yapay
  • Yapmacık
  • Tasni
Saygı eş anlamlısı nedir? Saygı eş anlamlısı nedir?

Suninin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Kelimelerle ilgili örnek cümleler kurarak kelimelerin kullanım alanlarını ve anlamlarını pekiştirmek mümkündür. Suninin eş anlamlısı olan kelimelerle de çeşitli cümle örnekleri kurarak eş anlamlı kelimelerin kullanım alanlarını pekiştirebiliriz. Suni kelimesinin eş anlamı olan kelimelerle örnek cümleler:

  • Yapmacık tavırlarıyla kimseyi ikna edemiyordu.
  • Ne kadar tasni olduğunun herkes farkındaydı.
  • O hep yapay eşyalarıyla gözümüzü boyamaya çalışırdı.
  • Eşyanın bu kadar da yapay olması çirkin gösteriyor.
  • Hayatı boyunca yapmacık insanlardan uzak durur ve nefret ederdi.
  • Yapmacık tavırlarıyla etrafındaki insanlara kan kusturuyordu.
  • Geçirdiği kanser sonucu yapay saçlarıyla dışarı çıkamaz olmuştu.
  • Ne kadar yapmacık bir insan olsa da bazen samimi bir tarafı bulunuyordu.
Melodi eş anlamlısı nedir? Melodi eş anlamlısı nedir?

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İyi eş anlamlısı nedir?İyi eş anlamlısı nedir?
Tane eş anlamlısı nedir? Tane eş anlamlısı nedir?
Tümce eş anlamlısı nedir?Tümce eş anlamlısı nedir?
Anahtar Kelimeler:
eş anlamlı kelimeler eş anlamlısı eş anlamlısı nedir kasımpaşalı

En Çok Okunan Eğitim Haberler

Sınav eş anlamlısı nedir?

Sınav eş anlamlısı nedir?

Surat eş anlamlısı nedir?

Surat eş anlamlısı nedir?

Tutsak eş anlamlısı nedir?

Tutsak eş anlamlısı nedir?

Gardiyanlık KPSS ortaöğretim puanı ne, kaç puan almak gerekli?

Gardiyanlık KPSS ortaöğretim puanı ne, kaç puan almak gerekli?

İlginizi Çekebilir

Çarpıcı uyarı: "Faydası yok zararı var"

Çarpıcı uyarı: "Faydası yok zararı var"

Tatilini avantajlarla planlamak isteyenler...

Tatilini avantajlarla planlamak isteyenler...

Havalar iyice soğumadan, indirimler sona ermeden mutlaka bir çift edinin!

Havalar iyice soğumadan, indirimler sona ermeden mutlaka bir çift edinin!

Zor kararlar almanın zamanı geldi! Sonuçları...

Zor kararlar almanın zamanı geldi! Sonuçları...

Doğal afrodizyak! Yarım çay kaşığı taş gibi yapıyor

Doğal afrodizyak! Yarım çay kaşığı taş gibi yapıyor

Zamlardan sonra herkes bunu yapıyor! Maliyeti çok düşürüyor

Zamlardan sonra herkes bunu yapıyor! Maliyeti çok düşürüyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.