Suni eş anlamlısı nedir? Suni kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Suni kelimesi Arapça kökenlidir ve Arapçada “yapay, yapılmış, sanat ürünü” anlamına gelen "ṣunʿī" sözcüğünden alıntıdır. Türkçeye de benzer bir anlamda geçen suni kelimesi ilk olarak yazılı anlamda 1360 yılında kaleme alındığı bilinen Danişmend-Name' de adlı eserde geçtiği düşünülmektedir. Suni kelimesi dilimize benzer bir anlamda geçmişse de zaman içerisinde farklı bir anlam da kazanmış ve mecaz anlamda da kullanılabilen bir kelime hâlini almıştır. Suni eş anlamlısı bulunan sözcükler arasında yer aldığı gibi çeşitli anlamlara da karşılık gelebilir. Türk Dil Kurumuna göre suninin anlam karşılıkları şu şekildedir:
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