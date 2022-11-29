Suni eş anlamlısı nedir? Suni kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Suni kelimesi Arapça kökenlidir ve Arapçada “yapay, yapılmış, sanat ürünü” anlamına gelen "ṣunʿī" sözcüğünden alıntıdır. Türkçeye de benzer bir anlamda geçen suni kelimesi ilk olarak yazılı anlamda 1360 yılında kaleme alındığı bilinen Danişmend-Name' de adlı eserde geçtiği düşünülmektedir. Suni kelimesi dilimize benzer bir anlamda geçmişse de zaman içerisinde farklı bir anlam da kazanmış ve mecaz anlamda da kullanılabilen bir kelime hâlini almıştır. Suni eş anlamlısı bulunan sözcükler arasında yer aldığı gibi çeşitli anlamlara da karşılık gelebilir. Türk Dil Kurumuna göre suninin anlam karşılıkları şu şekildedir:

(sıfat) Yapay.

(sıfat, mecaz) Yapmacık.

Suni kelimesini içeren örnek cümleler kurmak gerekirse:

Bu derinin gerçek değil de suni olduğunu herkes anlayabilir.

Suni tavırlardan nefret eden, doğallığı savunan bir insandı.

Suni deri kullanan insanlara saygı duyar, diğerlerinden ise nefret ederdi.

Aldığı ceketin suni deriden yapılma olduğunu gördüğünde derin bir oh çekmişti.

Küçük çocuk, annesinin suni ceketine yapışıp kalmıştı.

Hayvanseverler suni deriyi gerçek deri sandığından tepkilenmeye başlamıştı.

Suni kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük nedir?

Günlük hayatta suni kelimesi pek çok yerde kullanıldığı gibi suninin eş anlamlısı olan sözcük çeşitleri de tercih edilir. Suni kelimesinin eş anlamı olan kelimeler suniyle aynı anlamı karşılarlar. Suni eş anlamlısı kelimeler:

Yapay

Yapmacık

Tasni

Suninin eş anlamlıları ile örnek cümleler

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