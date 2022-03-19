Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence
  4. Sunucu gözyaşları içinde dinledi! Sosyal medyadan bir fotoğraf gördü, kaldırımdaki çocuklarının cesedini tanıdı

Sunucu gözyaşları içinde dinledi! Sosyal medyadan bir fotoğraf gördü, kaldırımdaki çocuklarının cesedini tanıdı

19.03.2022 10:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya’nın Ukrayna işgali sırasında çok sayıda sivil hayatını kaybetti. Büyük bir bölümü ülkeden kaçmak isterken Rus askerlerinin hedefi oldu. Sivillere dair kayıplar haberleri gelmeye devam ederken Ukraynalı bir baba çocuklarının ve eşinin öldüğü anı öğrenmesini canlı yayında anlattı. Sunucu Erin Burnett, acılı babanın sözleri karşısında gözyaşlarına hakim olamadı.

Ukraynalı bir baba çocukları ve eşinin Rus askerleri tarafından öldürüldüğünü anladığı anı canlı yayında anlattı. Erin Burnett, Serhiy Perebyinis'in Twitter'da paylaştığı bir görüntüde eşi ve iki çocuğunun cesetlerini gördükten sonra öldüğünü öğrendiğini açıklamasının ardından gözyaşlarına boğuldu.

“BU SON KONUŞMAMIZDI”

2

Ukraynalı baba Serhiy Perebyinis, karısı ve çocuklarının bombardımandan kaçmaya çalışırken hasta annesine bakmak için ülkenin doğusuna hareket ettiğini söyledi. Ölümlerinden bir gece öncesinde eşiyle tahliye hakkında konuşmayı başardıklarını ifade eden Perebyinis, “Su, elektrik ve gazın olmadığı inanılmaz bir gündü. O nokta bağlantının çok az olmasına rağmen akşam 10’da konuştuk. Onların tahliye planı üzerine konuştuk.Bu son konuşmamızdı. Ancak son anda birlikte seyahat etmeyi plandıkları konvoya ateş açıldığını öğrendim” dedi.

Almanya’da korkunç olay! Ukrayna savaşından kaçan 18 yaşındaki kız, mülteci gemisinde tecavüze uğradıAlmanya’da korkunç olay! Ukrayna savaşından kaçan 18 yaşındaki kız, mülteci gemisinde tecavüze uğradı

“BİR ŞEYLERİN YANLIŞ GİTTİĞİNİ ANLADIM”

3

Eşinin telefonunu bir uygulama üzerinden takip edebildiğini söyleyen Perebyinis, “Yaya olarak köprüye geldi ve 20 dakika sonra telefon Kiev’deki bir hastaneye taşındı. Bir şeylerin yanlış gittiğini anladım.” diye konuştu.

Bölgede bulunan arkadaşlarını arayarak ailesi hakkında bilgi almaya çalıştığını ifade eden Perebyinis, trajik bir şekilde Twitter’de eşinin ve çocuklarının cesetlerinin fotoğrafını gördü. Perebyinis, “Twitter’da bir fotoğraf gördüm ve çocuklarımı tanıdım. Eşyalarından ve kıyafetlerinden anladım. Çocuklarımın öldüğünü söylemek için arkadaşlarımı aradım. Onlara ‘Cesetleri kaldırımda yatıyor’ dedim” ifadelerini kullandı.

Çinli çift Ukrayna sınırından iki bebeği kaçırırken yakalandı! “Gerçek ebeveynlerini bilmiyoruz”Çinli çift Ukrayna sınırından iki bebeği kaçırırken yakalandı! “Gerçek ebeveynlerini bilmiyoruz”

GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADI

1

Sunucu Burnett, acılı babanın anlattıkları karşısında gözyaşlarına hakim olamadı. Ukraynalı baba için gözyaşları içinde taziyelerini ileten Burnett, “Bu dayanılmaz bir acı. Bir ebeveyn olarak, çocuklarınızı kaybetmenizin dayanılmaz acısını hayal bile edemiyorum” diye konuştu.

Henüz 11 yaşındaydı! 965 kilometre boyunca tek başına Ukrayna’dan kaçan çocuk annesine kavuştuHenüz 11 yaşındaydı! 965 kilometre boyunca tek başına Ukrayna’dan kaçan çocuk annesine kavuştu


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sosyal medyadan anlattı! "Bize doğru mastürbasyon..."Sosyal medyadan anlattı! "Bize doğru mastürbasyon..."
Tamamen üstsüz paylaştı! Beğeni butonu çöktüTamamen üstsüz paylaştı! Beğeni butonu çöktü
Fazla kiloları eleştirilince büyük beden model duştan paylaştıFazla kiloları eleştirilince büyük beden model duştan paylaştı
Anahtar Kelimeler:
Ukrayna
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

Tamamen üstsüz paylaştı! Beğeni butonu çöktü

Tamamen üstsüz paylaştı! Beğeni butonu çöktü

Polisi sırtından bıçakladı! Saniye saniye kameraya çekildi

Polisi sırtından bıçakladı! Saniye saniye kameraya çekildi

Cinsellik itirafı olay oldu! “Bana katılıyor, her gün...”

Cinsellik itirafı olay oldu! “Bana katılıyor, her gün...”

Servet kazanıyor! “Komşularım bile abone oldu”

Servet kazanıyor! “Komşularım bile abone oldu”

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.