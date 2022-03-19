Sunucu gözyaşları içinde dinledi! Sosyal medyadan bir fotoğraf gördü, kaldırımdaki çocuklarının cesedini tanıdı

Ukraynalı bir baba çocukları ve eşinin Rus askerleri tarafından öldürüldüğünü anladığı anı canlı yayında anlattı. Erin Burnett, Serhiy Perebyinis'in Twitter'da paylaştığı bir görüntüde eşi ve iki çocuğunun cesetlerini gördükten sonra öldüğünü öğrendiğini açıklamasının ardından gözyaşlarına boğuldu.

“BU SON KONUŞMAMIZDI”

Ukraynalı baba Serhiy Perebyinis, karısı ve çocuklarının bombardımandan kaçmaya çalışırken hasta annesine bakmak için ülkenin doğusuna hareket ettiğini söyledi. Ölümlerinden bir gece öncesinde eşiyle tahliye hakkında konuşmayı başardıklarını ifade eden Perebyinis, “Su, elektrik ve gazın olmadığı inanılmaz bir gündü. O nokta bağlantının çok az olmasına rağmen akşam 10’da konuştuk. Onların tahliye planı üzerine konuştuk.Bu son konuşmamızdı. Ancak son anda birlikte seyahat etmeyi plandıkları konvoya ateş açıldığını öğrendim” dedi.

“BİR ŞEYLERİN YANLIŞ GİTTİĞİNİ ANLADIM”

Eşinin telefonunu bir uygulama üzerinden takip edebildiğini söyleyen Perebyinis, “Yaya olarak köprüye geldi ve 20 dakika sonra telefon Kiev’deki bir hastaneye taşındı. Bir şeylerin yanlış gittiğini anladım.” diye konuştu.

Bölgede bulunan arkadaşlarını arayarak ailesi hakkında bilgi almaya çalıştığını ifade eden Perebyinis, trajik bir şekilde Twitter’de eşinin ve çocuklarının cesetlerinin fotoğrafını gördü. Perebyinis, “Twitter’da bir fotoğraf gördüm ve çocuklarımı tanıdım. Eşyalarından ve kıyafetlerinden anladım. Çocuklarımın öldüğünü söylemek için arkadaşlarımı aradım. Onlara ‘Cesetleri kaldırımda yatıyor’ dedim” ifadelerini kullandı.

GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADI

Sunucu Burnett, acılı babanın anlattıkları karşısında gözyaşlarına hakim olamadı. Ukraynalı baba için gözyaşları içinde taziyelerini ileten Burnett, “Bu dayanılmaz bir acı. Bir ebeveyn olarak, çocuklarınızı kaybetmenizin dayanılmaz acısını hayal bile edemiyorum” diye konuştu.



