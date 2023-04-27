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Süper Loto ne zaman çekiliyor, ne kadar devretti? Süper Loto hangi günler çekiliyor? 27 Nisan bilet ve çekiliş ekranı

27.04.2023 18:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Loto sonuçları 27 Nisan 2023 Perşembe günü akşam saatleri itibariyle şans oyunu severler tarafından arama motorlarında sorgulanmaya başladı. Süper Loto çekilişi haftanın üç günü gerçekleşiyor. 27 Nisan 2023 Perşembe akşamı bu haftanın ikinci Süper Loto çekilişi, Milli Piyango İdaresi tarafından yapılacak. Peki, Süper Loto ne zaman çekiliyor, ne kadar devretti? Süper Loto hangi günler çekiliyor? 27 Nisan bilet ve çekiliş ekranı

Süper Loto ne zaman çekiliyor, ne kadar devretti? Süper Loto hangi günler çekiliyor? 27 Nisan bilet ve çekiliş ekranı

Süper Loto çekiliş sonuçları şans oyunu severler tarafından heyecanla bekleniyor. Süper Loto'da şansını deneyen vatandaşlar 27 Nisan Perşembe akşamı çekiliş sonuçlarını Milli Piyango'nun resmi sitesinden öğrenebiliyorlar. Süper Loto çekiliş sonuçlarını aşağıdaki link üzerinden ve haberimiz aracılığıyla takip edebilirsiniz.

SÜPER LOTO NE ZAMAN ÇEKİLİYOR?

Süper Loto çekilii henüz gerçekleştirilmedi. Haftanın ikinci Süper Loto çekilişi bu akşam saat 21.30'da yapılacak. Çekiliş MP canlı tv ve Youtube kanalı üzerinden canlı yayınlanacak.

Süper Loto tek kolon fiyatı 3 TL'dir.

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SÜPER LOTO HANGİ GÜNLER ÇEKİLİYOR?

Süper Loto haftada üç gün salı, perşembe ve pazar günleri gerçekleştiriliyor. İlginin oldukça yoğun olduğu Süper Loto, her hafta heyecanla bekleniyor.

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25 NİSAN SÜPER LOTO SONUÇLARI

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