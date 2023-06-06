HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. SÜPER LOTO SONUÇLARI 6 HAZİRAN 2023 açıklandı mı? Süper Loto çekilişi sonuçları ve bilet sorgulama ekranı

SÜPER LOTO SONUÇLARI 6 HAZİRAN 2023 açıklandı mı? Süper Loto çekilişi sonuçları ve bilet sorgulama ekranı

06.06.2023 18:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Loto sonuçları 6 Haziran 2023 Salı günü akşam saatleri itibariyle şans oyunu severler tarafından arama motorlarında sorgulanmaya başladı. Süper Loto çekilişi haftanın üç günü salı, perşembe ve pazar günleri gerçekleşiyor. 6 Haziran 2023 Salı akşamı bu haftanın ilk Süper Loto çekilişi, Milli Piyango İdaresi tarafından yapılacak. Peki, Süper Loto sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango ile 6 Haziran Süper Loto çekilişi sonuçları ve bilet sorgulama ekranı...

SÜPER LOTO SONUÇLARI 6 HAZİRAN 2023 açıklandı mı? Süper Loto çekilişi sonuçları ve bilet sorgulama ekranı

Süper Loto çekiliş sonuçları şans oyunu severler tarafından heyecanla bekleniyor. Süper Loto'da şansını deneyen vatandaşlar 6 Haziran Salı akşamı çekiliş sonuçlarını Milli Piyango'nun resmi sitesinden öğrenebiliyorlar. Süper Loto çekiliş sonuçlarını aşağıdaki link üzerinden ve haberimiz aracılığıyla takip edebilirsiniz.

SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI 6 HAZİRAN AÇIKLANDI MI?

Milli Piyango İdaresi tarafından haftanın üç günü salı, perşembe ve pazar günleri gerçekleştirilen Süper Loto'da bu akşam haftanın ilk çekiliş heyecanı yaşanıyor.

Süper Loto çekilişi 6 Haziran Salı akşamı saat 21:30'da gerçekleşecek. Sonuçlar açıklandığında haberimizin içerisine eklenecektir.

SÜPER LOTO SONUÇLARI - BİLET SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

çekiliş topları

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

MPİ tarafından düzenlenen Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmeye dayalı bir oyun olarak bilinmektedir. Süper Loto'da her seçilen 6 sayı, bir kolon oluşturmaktadır. Tek kolon ücreti ise 3 TL olmaktadır.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Depremin 120. gününde kahreden olay! 20 yaşındaki kızın cesedi bodrumda bulunduDepremin 120. gününde kahreden olay! 20 yaşındaki kızın cesedi bodrumda bulundu
Anahtar Kelimeler:
süper loto Milli Piyango süper loto çekiliş sonuçları süper loto çekilişi süper loto canlı çekiliş

En Çok Okunan Haberler

Emekli bayram ikramiyesi ve maaşlar erken ödenecek

Emekli bayram ikramiyesi ve maaşlar erken ödenecek

Mehmet Şimşek hamlesine İYİ Parti'den dikkat çeken yorum

Mehmet Şimşek hamlesine İYİ Parti'den dikkat çeken yorum

Almanya’dan Türk vatandaşlara ‘vize’ açıklaması

Almanya’dan Türk vatandaşlara ‘vize’ açıklaması

CHP'den Numan Kurtulmuş'un adaylığına şartlı destek

CHP'den Numan Kurtulmuş'un adaylığına şartlı destek

CHP'de karar verildi: Süreç bugün başladı!

CHP'de karar verildi: Süreç bugün başladı!

Önce taciz ettiler, Türk olduğunu anlayınca böyle saldırdılar!

Önce taciz ettiler, Türk olduğunu anlayınca böyle saldırdılar!

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kuzey Kore uydusu Güney Kore’yi korkuttu! Siren sesleri, panik...

Kuzey Kore uydusu Güney Kore’yi korkuttu! Siren sesleri, panik...

Ayağınıza rahatlık getirecek Adidas spor ayakkabıda 385 TL indirim!

Ayağınıza rahatlık getirecek Adidas spor ayakkabıda 385 TL indirim!

81 yaşındaki adam canını zor kurtardı

81 yaşındaki adam canını zor kurtardı

Terk edilmek istemedi! Eski sevgilisinin yeni kız arkadaşına tuzak kurdu

Terk edilmek istemedi! Eski sevgilisinin yeni kız arkadaşına tuzak kurdu

Dayanıklı, işlevsel, pratik: Samsonite çantada 1300 TL indirim! Kaçırmayın

Dayanıklı, işlevsel, pratik: Samsonite çantada 1300 TL indirim! Kaçırmayın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.