Süper Loto sonuçları açıklandı! 23 Mart Süper Loto bilet sorgulama ekranı

Süper Loto çekiliş sonuçları şans oyunu severler tarafından heyecanla bekleniyor. Süper Loto'da şansını deneyen vatandaşlar 23 Mart Perşembe akşamı çekiliş sonuçlarını Milli Piyango'nun resmi sitesinden öğrenebiliyorlar. Süper Loto çekiliş sonuçlarını aşağıdaki link üzerinden ve haberimiz aracılığıyla takip edebilirsiniz.

SÜPER LOTO SSONUÇLARI AÇIKLANDI

Süper Loto çekilişi bu akşam saat 21.30'da gerçekleştirildi. Çekiliş MP canlı tv ve Youtube kanalı üzerinden canlı yayınlandı.

23 MART SÜPER LOTO SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

İŞTE KAZANAN NUMARALAR

SÜPER LOTO HANGİ GÜNLER OYNANIYOR?

Süper Loto haftada üç gün salı, perşembe ve pazar günleri gerçekleştiriliyor. İlginin oldukça yoğun olduğu Süper Loto, her hafta heyecanla bekleniyor.

19 MART SÜPER LOTO SONUÇLARI