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Süper Loto sonuçları açıklandı mı, nasıl oynanır? Süper Loto ne kadar devretti? 13 Temmuz millipiyangoonline.com çekiliş ekranı

13.07.2023 18:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Loto sonuçları 13 Temmuz 2023 Perşembe günü akşam saatleri itibariyle şans oyunu severler tarafından arama motorlarında sorgulanıyor. Süper Loto çekilişi haftanın üç günü salı, perşembe ve pazar günleri gerçekleşiyor. 13 Temmuz 2023 Perşembe akşamı bu haftanın ikinci çekilişi, Milli Piyango İdaresi tarafından yapılacak. Peki, Süper Loto sonuçları açıklandı mı, nasıl oynanır? Süper Loto ne kadar devretti? İşte 13 Temmuz millipiyangoonline.com çekiliş ekranı...

Süper Loto sonuçları açıklandı mı, nasıl oynanır? Süper Loto ne kadar devretti? 13 Temmuz millipiyangoonline.com çekiliş ekranı

Süper Loto çekiliş sonuçları ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Süper Loto çekiliş sonuçları şans oyunu severler tarafından heyecanla takip ediliyor. Vatandaşlar çekiliş sonrasında 'Süper Loto bütün sonuçlar, Süper Loto nasıl oynanır?' sorularının yanıtlarını araştırıyor. Süper Loto'da şansını deneyen vatandaşlar 13 Temmuz Perşembe akşamı çekiliş sonuçlarını Milli Piyango'nun resmi sitesinden öğrenebiliyorlar. Merakla beklenilen çekiliş sonuçlarını aşağıdaki link üzerinden ve haberimiz aracılığıyla takip edebilirsiniz.

SÜPER LOTO SONUÇLARI 13 TEMMUZ

Milli Piyango İdaresi tarafından haftanın üç günü salı, perşembe ve pazar günleri gerçekleştirilen Süper Loto'da bu akşam haftanın ikinci çekiliş heyecanı yaşanacak.

Süper Loto çekilişi 13 Temmuz Perşembe akşamı saat 21:30'da gerçekleştirilecek. Çekiliş saatine kadar kupon doldurulabiliyor.

13 TEMMUZ SÜPER LOTO CANLI İZLE İÇİN TIKLAYIN

11 TEMMUZ SÜPER LOTO SONUÇLARI

SÜPER LOTO SONUÇLARI 11 TEMMUZ 2023 bilet sorgulama ekranı! SÜPER LOTO SONUÇLARI 11 TEMMUZ 2023 bilet sorgulama ekranı!

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

MPİ tarafından düzenlenen Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmeye dayalı bir oyun olarak bilinmektedir. Süper Loto'da her seçilen 6 sayı, bir kolon oluşturmaktadır. Tek kolon ücreti ise 3 TL olmaktadır.

SÜPER LOTO NE KADAR DEVRETTİ?

Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen Süper Loto'da 11 Temmuz'da gerçekleştirilen son çekilişte büyük ikramiye devretmişti. Bu akşam yapılacak olan çekilişte Süper Loto ikramiyesi 66.228.985,79 ₺ milyon TL olarak açıklandı.

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