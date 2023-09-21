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Süper Loto sonuçları açıklandı mı, ne zaman çekiliyor? Süper Loto nasıl oynanır? 21 Eylül Milli Piyango çekiliş ekranı

21.09.2023 18:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Loto 21 Eylül sonuçları akşam saatleri itibariyle şans oyunu severler tarafından arama motorlarında sorgulanıyor. Süper Loto çekilişi haftanın üç günü gerçekleşiyor. 21 Eylül 2023 Perşembe akşamı bu haftanın üçüncü çekilişi, Milli Piyango İdaresi tarafından yapılacak. Peki, Süper Loto sonuçları açıklandı mı? Süper Loto çekiliş günleri neler, nasıl oynanır? 17 Eylül Milli Piyango sorgulama

Süper Loto sonuçları açıklandı mı, ne zaman çekiliyor? Süper Loto nasıl oynanır? 21 Eylül Milli Piyango çekiliş ekranı

Süper Loto sonuçları ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Süper Loto çekiliş sonuçları şans oyunu severler tarafından heyecanla takip ediliyor. Vatandaşlar çekiliş sonrasında 'Süper Loto sonuçları açıklandı mı?, Süper Loto en çok çıkan sayılar 2023' sorularının yanıtlarını araştırıyor. Süper Loto'da şansını deneyen vatandaşlar 21 Eylül 2023 Perşembe akşamı çekiliş sonuçlarını Milli Piyango'nun resmi sitesinden öğrenebiliyorlar. Merakla beklenilen çekiliş sonuçlarını aşağıdaki link üzerinden ve haberimiz aracılığıyla takip edebilirsiniz.

21 EYLÜL SÜPER LOTO SONUÇLARI

Milli Piyango İdaresi tarafından gerçekleştirilen Süper Loto'da bu akşam haftanın üçüncü çekiliş heyecanı yaşanacak.

Süper Loto çekilişi 21 Eylül 2023 Perşembe akşamı saat 21:30'da gerçekleştirilecek. Çekiliş saatine kadar kupon doldurulabiliyor.

21 EYLÜL SÜPER LOTO CANLI İZLE EKRANI İÇİN TIKLAYIN

19 EYLÜL SÜPER LOTO SONUÇLARI

SÜPER LOTO SONUÇLARI 19 EYLÜL 2023 bilet sorgulama! SÜPER LOTO SONUÇLARI 19 EYLÜL 2023 bilet sorgulama!

SÜPER LOTO HANGİ GÜNLER ÇEKİLİYOR?

Milli Piyangı İdaresi tarafından yapılan Süper Loto çekilişi, haftanın üç günü salı, perşembe ve pazar günleri gerçekleştiriliyor. Çekiliş saat 21.30'da yapılıyor.

SÜPER LOTO NE KADAR DEVRETTİ?

Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen Süper Loto'da 19 Eylül'de gerçekleştirilen son çekilişte büyük ikramiyeyi bir kazanan çıkışmıştı. 6 sayıyı bilen talihli 203.435.481,95 ₺ büyük ödülün sahibi oldu. Bu akşam yapılacak olan çekilişte Süper Loto ikramiyesi 1.2 Milyon ₺ olarak açıklandı.

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SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

MPİ tarafından düzenlenen Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmeye dayalı bir oyun olarak bilinmektedir. Süper Loto'da her seçilen 6 sayı, bir kolon oluşturmaktadır. Tek kolon ücreti ise 3 TL olmaktadır.

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