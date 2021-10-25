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  4. Suratını aniden değiştirmesiyle ünlenen TikTok fenomeni ‘Ağrılı 04’ sosyal medyada popüler oldu

Suratını aniden değiştirmesiyle ünlenen TikTok fenomeni ‘Ağrılı 04’ sosyal medyada popüler oldu

25.10.2021 16:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünyanın pek çok noktasından milyonlarca kullanıcıya ulaşan TikTok, kısa bir sürede kendi fenomenlerini oluşturmayı başardı. Son dönemde TikTok kullanıcılarının yeni fenomeni ‘Ağrılı 04’ adıyla tanınan bir isim oldu. Ağzını bile açmadan surat ifadesini ani bir şekilde değiştiren ‘Ağrılı 04’ isimli fenomen popülerliğini her geçen gün arttırıyor.

TikTok, pratik hayat tüyolarının çekildiği videolarla ilk olarak aktif olmaya başladı. Ardından ise TikTok’ta dans videoları ve ilginç hayat hikayelerini anlatan videolar gelmeye başladı. Asıl adı Kenan olan ‘Ağrılı 04’ ismini kullanan sosyal medya kullanıcısı ise bir hayli farklı bir biçimde popüler oldu. Aniden mimiklerini değiştirdiği videolara sayesinde ‘Ağrılı 04’ sosyal medyada yeni bir akım oluşturdu.

BAKIŞLARINI HERKES TAKLİT EDİYOR

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Sosyal medya kullanıcıları, “Sevmediğim birini görmüşümdür, sevmediğim biri ortama girince ben...” gibi notları kullanarak Ağrılı 04’ün bakışlarını taklit etmeye başladı. Eğlenceli bir şekilde başlayan Ağrılı 04’ün videoları kameraya attığı sert bir bakışla sona eriyor.

Ağrılı 04'ün bu bakışına meydan okuyan diğer kullanıcılar da benzer videolar çekerek TikTok'ta kapışmaya başladı. Ünlü rapçi Şehinşah da bu akıma dahil olarak Ağrılı 04’ün bakışlarına meydan okudu.

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Anahtar Kelimeler:
tiktok
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