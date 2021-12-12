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Sürekli aynı bulgur çeşidini tüketmekten sıkılanlar için alternatif rehber: Hangi bulgur nasıl kullanılır?

12.12.2021 14:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çok değerli bir besin maddesi olan bulgur, Türk mutfağının göz bebeklerinden. Buğdayın temizlenmesi, kaynatılıp kurutulması, kabuklarının soyularak değirmende öğütülmesi ve farklı boyutlardaki tanelerinin ayrılması gibi aşamalarıyla hazırlanışı oldukça zahmetli. Ancak kısırlara, mercimek köftelerine, çiğ köftelere girince de tadına doyum olmuyor. Siz de hangi bulgurun nasıl kullanılacağını merak ediyorsanız buyrun...

Sürekli aynı bulgur çeşidini tüketmekten sıkılanlar için alternatif rehber: Hangi bulgur nasıl kullanılır?

Tahıllar, beslenmeniz için çok değerli karbonhidrat kaynakları. Bulgurun ana maddesi buğday da bir tahıl ve çinko, magnezyum, krom gibi mineralleri ve B12 harici tüm B grubu vitaminlerini içeriyor. Neredeyse her çeşit yemeğe giren bulgur türleri nasıl kullanılır, araştırdık.

BAŞBAŞI BULGUR

En sık kullandığımız bulgur çeşitlerinden biri olan başbaşı bulgur, buğdayın kırılmadan yalnızca kabuklarının soyulması işlemiyle elde ediliyor. Pilav, dolma içleri ve çeşitli çorbalarda sıkça tercih ediliyor.

İRİ PİLAVLIK BULGUR

Pilavlık bulgurlar arasında özellikle iri pilavlık bulgur, dünyada ve ülkemizde en çok bilinen ve tercih edilen bulgur çeşidi. Başbaşı bulgura kıyasla daha ince tanelere sahip, pilavlık bulgurdan ise biraz daha iri taneli. Genellikle dolma içlerinde ve pilavlarda kullanılan pilavlık bulgurlar, salatalarda da kullanılabilir.

MİDYAT BULGUR (İNCE PİLAVLIK BULGUR)

Güneydoğu Anadolu'da ve İç Anadolu'nun kimi bölgelerinde en çok tercih edilen bulgur çeşidi. Taneleri pilavlık bulgurdan daha ince ancak köftelik bulgur kadar ince değil. Köftelerde, salatalarda ve çorbalarda sıkça tercih ediliyor.

KÖFTELİK BULGUR VE İNCE KÖFTELİK BULGUR

Çiğ köftelik bulgur olarak da bilinen ince köftelik bulgur, genellikle çiğ köfte yapımında kullanılıyor. Kimi zaman tatlılarda da tercih edilen bu bulgur çeşidi, salatalarda ve çorbalarda da sıkça kullanılıyor.

ESMER BULGUR

Esmer buğdaydan üretilen bu bulgur çeşidi, sarı bulgura göre bazı tat farklarına sahip. Esmer ürünlerin diyet ürünü olarak bilinmesinin aksine esmer bulgur aslında bir diyet ürünü değil. Esmer pilavlık bulguru pilav ve dolma içlerinde, esmer köftelik bulguru ise çiğ köfte ve salatalarda farklı tadından dolayı tercih edebilirsiniz.

KEPEKLİ BULGUR

Kepekli bulgur, diyetlerde sarı bulgur yerine tercih edilen bir ürün. Kabuğu daha az soyulan buğdayın daha fazla kepek içermesi sebebiyle bu isimle anılıyor. Yapısında daha fazla lif bulunduran bu bulgur çeşidini, sarı bulgur yerine tercih edebilirsiniz.

ŞİŞE BULGUR

Çiğ buğdayın kırılmasıyla elde edilen şişe bulgur da bir başka bulgur çeşidi. Arap ve Orta Asya mutfağında, işlem görmemiş yapısı ve doğal tadıyla yemeklerde sıkça tercih ediliyor.

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