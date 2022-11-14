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Sürekli bilgisayarla uğraşanların bayılacağı kablosuz mekanik klavye çeşitleri

13.11.2022 23:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yazma ve oyun oynama konforunu artırmak için kaliteli bir klavye kullanmak şart. Peki, hâlâ klasik klavyelerden sıkılmadınız mı? Daha renkli ve ergonomik klavyelerle masanızı renklendirmek istemez misiniz? O hâlde mekanik bir kablosuz klavye almanızın zamanı gelmiş demektir. Gelin, en güzel kablosuz mekanik klavye çeşitlerine beraber bakalım.

Sürekli bilgisayarla uğraşanların bayılacağı kablosuz mekanik klavye çeşitleri

Mekanik klavyeler, klasik klavyelerden farklı olarak her tuşa ait bir anahtara sahip olması sayesinde diğerlerinden ayrılıyor. Bu klavyelerin tuşlarının içinde silikon ve plastik yerine metal parçalar ve gerçek yaylar bulunuyor. Böylece mekanik klavyeler, uzun ömürlü kullanım imkânı sunuyor. Siz de mekanik klavye almak istiyorsanız gelin, sizin için derlediğimiz birbirinden kaliteli kablosuz mekanik klavyelere göz atalım!

1. Klavyeniz size özel olsun: Logitech POP Keys Özelleştirilebilir Mekanik Kablosuz Klavye

Sürekli bilgisayarla uğraşanların bayılacağı kablosuz mekanik klavye çeşitleri

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Logitech POP Keys Özelleştirilebilir Mekanik Kablosuz Klavye, özel emoji tuşları ile klavyeyi kişiselleştirmenize olanak tanıyor. Ayrıca daktiloya benzer görünümü sayesinde klavye kullanırken keyfinizi artırıyor. Aynı anda üç farklı cihaza bağlanabilen modeli, üç yıllık pil ömrü sayesinde uzun süre endişelenmeden rahatça kullanabilirsiniz. Ürünün 50 milyon vuruşa kadar dayanıklı olduğunu da belirtelim!

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2. Tasarımı ile sizi kendisine çeken: Xiaomi Art Serisi Mekanik Klavye

Sürekli bilgisayarla uğraşanların bayılacağı kablosuz mekanik klavye çeşitleri

Xiaomi Art Serisi Mekanik Klavye, ergonomik tasarımı ile görenleri kendine çekiyor. Ayrıca uzun süreli kullanımda bile rahatlık sunuyor. Tam şarj olduktan sonra 200 gün çalışıyor. Ürünün tuşlarının kolayca çıkması, onu kolaylıkla temizlemenize imkân tanıyor. Klavyeyi hızlı tepki süresi sayesinde oyunlarda ve ofisinizde kullanabilirsiniz.

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3. Klavye denince akla gelen ilk seçenek: SteelSeries Apex Pro Mini Wireless Kablosuz Mekanik Oyun Klavyesi

Sürekli bilgisayarla uğraşanların bayılacağı kablosuz mekanik klavye çeşitleri

SteelSeries Apex Pro Mini Wireless Kablosuz Mekanik Oyun Klavyesi, 11 kat daha hızlı yanıt veren ve 10 kat daha hızlı harekete geçen tuşları sayesinde dünyanın en hızlı klavyesi olma unvanını taşıyor. Ürünün her tuş darbesinin derinliğini ayarlayabilir, aynı tuş ile iki farklı hareketi programlayabilirsiniz. Şık tasarımı ile masanıza renk katacak olması da cabası!

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4. Kalitenin ve şıklık bir arada: ASUS Rog Falchion Nx Compact Mekanik Oyuncu Klavyesi

Sürekli bilgisayarla uğraşanların bayılacağı kablosuz mekanik klavye çeşitleri

Kaliteli bir oyuncu klavyesi arıyorsanız tercihinizi ASUS Rog Falchion Nx Compact Mekanik Oyuncu Klavyesi'nden yana yapabilirsiniz. Ürünün sol tarafında bulunan yenilikçi dokunmatik paneli, ses düzeyini ayarlamak veya uygulamalar arasında geçiş sağlamak için mükemmel bir kısayol oluşturuyor. 450 saate kadar süren pil ömrü ve güçlü bağlantısı sayesinde klavyenizi rahatlıkla kullanabilir ve keyfinize bakabilirsiniz.

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5. RGB ışıkları ile rengârenk bir klavye: HUO JI CQ84 TKL Mekanik Oyun Klavyesi

Sürekli bilgisayarla uğraşanların bayılacağı kablosuz mekanik klavye çeşitleri

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HUO JI CQ84 TKL Mekanik Oyun Klavyesi, mini boyutu ve RGB özelliğiyle masanızın vazgeçilmez üyesi olmaya hazırlanıyor. Bluetooth 4.0 bağlantısı sayesinde klavyeyi üç farklı cihazla eşleştirebiliyorsunuz. Klavyenin aydınlatması için önceden ayarlanmış 18 renk seçeneğinden dilediğinizi tercih edebilirsiniz. Diğer klavyelere kıyasla iki kat pil ömrü olan ürünü uzun süre pil sorunu yaşamadan kullanabilirsiniz.

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6. Parmaklarınızın rahatça hareket etmesinin keyfini çıkarın: Ajazz K685t Kablosuz Mekanik Oyuncu Klavyesi

Sürekli bilgisayarla uğraşanların bayılacağı kablosuz mekanik klavye çeşitleri

Rahatça yazı yazabilmeniz ve keyifle oyun oynayabilmeniz için ergonomik bir şekilde tasarlanan Ajazz K685t Kablosuz Mekanik Oyuncu Klavyesi, oldukça kullanışlı bir klavye seçeneği. Klavyeyi RGB renk seçenekleri sayesinde dilerseniz tek renk dilerseniz çok renkli olarak kullanabilirsiniz. Oyuncu klavyesi ile daha sürükleyici yazma ve renkli bir oyun deneyiminin keyfini çıkarabilirsiniz.

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7. Rengârenk bir seçenek daha: Felicon AK33 Kablosuz Mekanik Klavye

Sürekli bilgisayarla uğraşanların bayılacağı kablosuz mekanik klavye çeşitleri

Felicon AK33 Kablosuz Mekanik Klavye'yi gelişmiş bluetooth bağlantı teknolojisine sahip olmasıyla üç elektronik cihaza eş zamanlı olarak bağlayabilirsiniz. Ürün, kaliteli ve yumuşak kaplaması sayesinde parmaklarınızı rahatsız etmez. Üstelik mini boyutu sayesinde masanızda fazla yer kaplamaz. Klavyenin ister siyah ister beyaz renkli alternatifini tercih edebilirsiniz.

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8. Ergonomik destek: Keychron K12 Kablosuz Mekanik Oyuncu Klavyesi

Sürekli bilgisayarla uğraşanların bayılacağı kablosuz mekanik klavye çeşitleri

Üretkenliğinizi artırmak istiyorsanız tercihinizi Keychron K12 Kablosuz Mekanik Oyuncu Klavyesi'nden yana kullanabilirsiniz. Ürünü ister kablolu ister kablosuz olarak tercih edebilirsiniz. Klavyenin üç seviyeli ayarlanabilir ayakları sayesinde onu farklı açılarda kullanarak sunduğu ergonomik desteğin keyfine bakabilirsiniz. Ürün sayesinde yazma deneyiminizi kolayca kişiselleştirebilirsiniz.

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9. Çok yönlü tasarım: Dierya Mekanik Oyun Klavyesi

Sürekli bilgisayarla uğraşanların bayılacağı kablosuz mekanik klavye çeşitleri

Dierya Mekanik Oyun Klavyesi, kompakt tasarımı ile masanızda fazla yer kaplamaz. Çok yönlü tasarımı sayesinde ister kablosuz ister kablolu olarak kullanılabilir. Ürünün sekiz farklı arka ışık moduna sahip olmasıyla istediğiniz atmosferi anında yakalayabilirsiniz. Üç adede kadar cihazı desteklemesi sayesinde pratik bir kullanım olanağı yakalayabilirsiniz. Ürünün tek şarjla sekiz saate kadar dayanabildiğini de belirtelim.

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10. Şirin bir alternatif: Akko 3087 Mekanik Oyun Klavyesi

Sürekli bilgisayarla uğraşanların bayılacağı kablosuz mekanik klavye çeşitleri

Akko 3087 Mekanik Oyun Klavyesi, Tokyo’nun kültürel özelliklerini klavyeye dökmek için kiraz renkli kasa ve dekoratif tuşlar ile masanızı canlandırmak için tasarlandı. Ürünün akıcı tuşları sayesinde klavyeyi kullandığınız her zaman kesintisiz ve rahat bir şekilde hareket edebilirsiniz. Masanızda Uzak Doğu'nun esintilerini görmek istiyorsanız bu şık klavyeyi tercih etmeye ne dersiniz?

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