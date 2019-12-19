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Süreyya Yalçın'a kocası doğum günü hediyesi olarak helikopter aldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.12.2019 11:20 | Son Güncelleme

Geçtiğimiz aylarda eşine doğum günü hediyesi olarak TIR alan sosyetik ikoncan Süreyya Yalçın, 35'inci yaşını eşi Ozan Baran'ın organize ettiği partiyle kutladı.Baran TIR'ın altında kalmadı ve hediye olarak helikopter aldı.

Süreyya Yalçın'a kocası doğum günü hediyesi olarak helikopter aldı

Pahalı taşlara olan ilgisiyle tanınan sosyetik güzel Süreyya Yalçın, yeni yaşını sevenleriyle kutladı. Amerika'da 86 TIR'lık bir filoya sahip olan Ozan Baran, eşinin doğum günü için düğünü andıran bir parti düzenleyerek aldığı hediyeyle de ağızları açık bıraktı.

Düğünü andıran partiye Hamdi Alkan, Nazan Şoray, Emel Yıldırım, Ferman Toprak, Aslı Hünel, Ali-Ayşegül Ünal ve Ferman Toprak'ın olduğu 100 kişi katıldı.

8 MİLYON DOLARLIK HEDİYE

Zincirlikuyu'daki lüks bir otelde eşi için parti düzenleyen Ozan Baran, Brezilya'dan 10 kişilik bir dans grubu getirtti. Üzerinde helikopter olan bir pasta yaptıran Ozan Baran eşine yaklaşık 8 milyon dolar değerinde olan Agustawestland marka helikopter aldı.

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EŞİNE TIR HEDİYE ETMİŞTİ

2008'de vefat eden, dünyanın en zenginleri listesinde yer alan iş adamı Faruk Yalçın'ın kızı Süreyya Yalçın, geçtiğimiz Eylül ayında 2 yıllık eşi Ozan Baran'ın doğum günü için Miami'deki yeni malikanelerinde sürpriz bir parti düzenlemişti. Eşi için hiçbir masraftan kaçınmayan Yalçın, Baran'a özel yapım TIR hediye ederken, bir davetli de iki aslan yavrusu getirtmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Süreyya Yalçın Ozan Baran

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Okuyucu Yorumları 19 yorum
Bu dünyanın adaleti yok deyincede inanmıyorsunuz.
hahaha ne güzel memleket
maşallah Allah çok versin
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